Tag gegen den Schlaganfall: Zwei Betroffene schildern ihr Schicksal

„Du träumst davon, 100 zu werden, mit einem Schlag bist du drei.“ Fritz Persy weiß das aus eigener Erfahrung. Sein Schlaganfall im Jahr 1988 aufgrund hohen Blutdrucks kam für den damals 45 Jahre alten Berufssoldaten aus Ellwangen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Damals war er in Leimen bei Heidelberg und war nach dem Vorfall in seiner Wohnung mehrere Stunden lang unversorgt. Heute noch leidet der 79-Jährige an den Folgen dieser schlimmen Erkrankung: Er ist halbseitig gelähmt, auf Gehstock und Rollstuhl angewiesen und hat Schwindelanfälle und eine Aphasie, eine Sprach- und Sprechstörung. Auch die Ellwangerin Petra Werkmann leidet an den Folgen ihres Schlaganfalls vom August 2017.

Der 10. Mai ist der bundesweite „Tag gegen den Schlaganfall“. Rund 270 000 Menschen erleiden in Deutschland im Jahr einen Anfall, wie die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe mit Sitz in Gütersloh in ihrem Info-Material mitteilt. Auch gibt es in Deutschland über 5000 Familien, die ein betroffenes Kind haben. Beim Schlaganfall kommt es zu einer „schlagartig“ einsetzenden Durchblutungsstörung des Gehirns und damit zu einer Minderversorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen.

Jeder Schlaganfall ist ein Notfall, weiß Fritz Persy, der seit seinem Schlaganfall auf Hilfe angewiesen ist. Ein Schlaganfall könne jeden treffen, sagt er. Das Risiko steige mit zunehmendem Alter und könne durch die Veranlagung in der Familie erhöht sein. Persy gründete deshalb 1991 im Rotkreuzheim in Ellwangen mit sieben Betroffenen die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe (SHG) „Knospe“ und führte sie von Anfang an als Ansprechpartner und als Vorsitzender, als die SHG 1993 ein gemeinnütziger Verein wurde.

Innerhalb von nur zwei Jahren stieg die Zahl der Mitglieder auf 45. Zuletzt zählte die „Knospe“ 140. 2018 löste sich der Verein auf. Für seine Verdienste hat Fritz Persy am 5. Dezember 2016 die Bundesverdienstmedaille erhalten. Für Ratschläge zum Thema Schlaganfall steht der Rollstuhlfahrer als Regionalbeauftragter für Schlaganfall nach wie vor zur Verfügung, er hat auch Informationsmaterial vorrätig.

Persy empfiehlt regelmäßige Blutdruck- und Pulsmessung, Cholesterinbestimmung, Blutzuckerkontrolle und tägliche Bewegung. „Vorsorge ist notwendig, auch wenn du noch gesund bist“, sagt er. Und: „Blutdruck messen dauert 20 Sekunden, ein Schlaganfall dauert länger.“ Jeder Schlaganfallpatient verursache über Jahre hinweg mindestens 100 000 Euro an Kosten, verweist Persy auf Therapie, Arztbesuche, Operationen und Reha.

Als Risikofaktoren nennt Persy Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Fehlernährung, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Herzrhythmusstörungen sowie psychosozialer Stress und Depressionen. Folgende plötzlich einsetzende Symptome können auf einen Schlaganfall hinweisen: Sehstörung, Sprach- und Sprachverständnisstörung, Lähmung, Taubheitsgefühl, Schwindel mit Gangunsicherheit sowie sehr starker Kopfschmerz. Tritt ein Schlaganfall ein, zählt jede Minute, Notruf 112.

Petra Werkmann setzt die Arbeit von Fritz Persy fort. Sie rief 2019 die Selbsthilfegruppe „Phönix“ ins Leben und ist deren Leiterin. Werkmann hat im August 2017 im Alter von 55 Jahren einen Schlaganfall erlitten. Damals hatte sie eine Oberschenkelhals- und Hüftoperation und war im Krankenhaus.

Petra Werkmann hat eine Kobalt-Nickel-Allergie und hatte zuvor noch nie eine Narkose bekommen. Nach der Operation sei sie kaum mehr aufgewacht, berichtet sie. Der Schlaganfall sei erst Monate später durch eine Magnetresonanztomographie (MRT) festgestellt worden. Petra Werkmann hatte als Risikofaktoren Bluthochdruck und anscheinend Diabetes, was sie damals allerdings nicht wusste.

„Ich habe zur damaligen Zeit einen Hund gehabt und war viel unterwegs. Es war nicht so, dass ich nur da gesessen bin“, erzählt die heute 59-Jährige: „Ich war zuvor nie im Krankenhaus, ganz selten beim Arzt. Mir ging's gut. Das trifft einen ohne Vorbereitung.“

Nach dem Krankenhausaufenthalt war sie dreimal in Reha: in Bad Urach, in Bad Rodach und in Bad Buchau. Und elf Wochen war sie in Aalen zum Teil ambulant, zum Teil stationär in psychosomatischer Therapie. „Die hat mir am meisten gebracht“, berichtet sie: „Das hat mich eigentlich wieder zurück ins Leben gebracht.“ Doch auch heute noch hat Werkmann Schluck- und Bewegungsbeschwerden, mangelnde Energie und mangelnde Ausdauer als Spätfolgen. Deshalb macht sie zweimal pro Woche Fitness, um wieder Ausdauer zu bekommen.

Coronabedingt hielt sich das Interesse an der Selbsthilfegruppe bislang in Grenzen. „Letztes Jahr kam immer nur einer“, sagt die Ellwangerin zu den Treffen. Die Leute hätten halt Angst vor der Corona-Pandemie und einer Ansteckung.

Jetzt sollen die Treffen als eine Art Neuanfang wieder stattfinden, donnerstags in der Retsina-Bar. Denn die sozialen Kontakte seien ganz wichtig, so Werkmann. Auch Fritz Persy rät zur Aktivität, nach dem Grundsatz: „Man kann die Pferde zur Tränke führen, aber trinken müssen sie selber.“