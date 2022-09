Tag des offenen Denkmals: Worauf man sich am Sonntag freuen kann

Am 11. September ist es wieder soweit: Anlässlich des Tags des offenen Denkmals öffnen zahlreiche Denkmäler und Museen der Region ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Unter dem Motto „Kultur-Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ will die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auch dieses Jahr das Kulturinteresse der Deutschen fördern und lädt zur Denkmal-Spurensuche ein. Auch der Ostalbkreis bietet am Sonntag ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

Es ist mittlerweile die größte Kulturveranstaltung Deutschlands – der Tag des offenen Denkmals. Jedes Jahr entdecken Millionen Kulturinteressierte deutschlandweit Denkmäler und Museen.

Das Ellwanger Alamannenmuseum bietet kommenden Sonntag eine Sonderführung mit Museumsleiter Andreas Gut. Gezeigt wird die am 18. September auslaufende Sonderausstellung „Ein kleines Dorf in einer großen Welt - Alltagsszenen des 5. und 6. Jahrhunderts“. Besonderen Fokus will Gut in diesem Jahr auf das denkmalgeschützte Museumsgebäude der mittelalterlichen Nikolauspflege von 1593 sowie die benachbarte Nikolauskapelle legen. Im Rahmen der Führung werden einige Räumlichkeiten, wie der Dachboden des Museums mit original erhaltenem Dachstuhl von 1593 oder die Nikolauskapelle, geöffnet, die normalerweise nicht zugänglich sind. Die Führung findet am Sonntag, 11. September, um 15 Uhr statt. Bei Bedarf wird diese um 15.45 Uhr wiederholt.

Auf dem Römerkastellgelände erwarten Besucher spannende Führungen. (Foto: Landratsamt Ostalbkreis)

Auch der Limes Park in Rainau-Buch bietet ein spannendes Programm. Das Areal ist Teil des UNESCO-Welterbes Obergermanisch-Raetischer Limes. Am Sonntag werden drei Cicerones über das Gelände führen und den Besucherinnen und Besuchern die Geschichte des Limes näher bringen. Stationen auf dem Kastellgelände stellen Insiderinformationen bereit und laden zum Selbsterkunden ein. Das neu gewonnene Wissen können Besucher anschließend in einem kleinen Kastellquiz testen. Die Führungen starten jeweils um 11, 13 und 16 Uhr.

In Aalen-Unterkochen führen Erich Holzwarth und Dieter Matzik über die Ruine der Kocherburg. Die Spornburg über dem Weißen Kocher diente vermutlich bereits im Hochmittelalter als Festung der Äbte und einige Zeit später als Verwaltungssitz der Ellwanger Fürstpröbste. 1913 widmete sich der Papierfabrikant Adolf Palm der archäologischen Erforschung der Ruine. Von einer Initiative des Aalener Geschichtsvereins wurden die Mauern der Ruine von 2008 bis 2022 aufwändig gesichert und sind heute wieder zugänglich. Unterstützt wurden die Arbeiten durch Mittel der Palm-Stiftung, der Stadt Aalen, des Landesdenkmalamts und der Denkmalstiftung. Die Führung beginnt am Sonntag um 10 Uhr vor Ort.

Vom Turm der Salvatorkirche können Besucher die schöne Aussicht genießen. (Foto: Eckard Scheiderer)

Mit spektakulärer Aussicht lockt die Salvatorkirche in Aalen, deren Turm mit einer Höhe von 55 Metern den der Aalener Stadtkirche um knapp 20 Meter überragt. Die vom Stuttgarter Architekt Hugo Schlösser entworfene katholische Pfarrkirche wurde 1913 von Bischof Paul Wilhelm von Keppler konsekriert und feierlich eröffnet. Zuletzt wurden die Kirchenfenster sowie der Turm mit großem Aufwand saniert. Letzterer ist im Rahmen der Führung am Sonntag ausnahmsweise zugänglich. Um 13 Uhr führt Pfarrer Wolfgang Sedlmeier, um 15 Uhr Helmut Erhardt durch die Kirche.

Für Eisenbahnfans ist der Bahnhof Dischingen diesen Sonntag die richtige Anlaufstelle. Ab 1901 fuhr hier die Härtsfeldbahn, bis der Personenverkehr vor 50 Jahren, Ende September 1972, eingestellt wurde. Auch in diesem Jahr wird die große Modellanlage der Härtsfeldbahn wieder aufgebaut und bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, die alte Härtsfeldbahn erleben zu können. Das Bahnhofsgebäude in Dischingen ist das letzte, original erhaltene Bahnhofsgebäude der Härtsfeldbahn und wird seit dem Erwerb durch den Härtsfeld-Museumsbahnsverein 2005 von aktiven Vereinsmitgliedern restauriert. Die Anreise von Neresheim oder Katzenstein ist stilecht mit der Härtsfeldmuseumsbahn und Oldtimerbussen möglich. Der Bahnhof ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

In Trochtelfingen öffnet das Stolch’sche Wasserschloss seine Pforten. Das „Schlössle“ ist die letzte, noch erhaltene Anlage der ursprünglich fünf in Trochtelfingen bestehenden Schlösser. Bereits am Samstag finden ab 13 Uhr stündlich Führungen durch das Schloss statt, am Sonntag lädt der Förderverein um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit anschließender Bewirtung im Innenhof und musikalischer Untermalung durch lokale Künstler ein. Ab 11 Uhr finden wieder stündlich Schlossführungen statt.

Weitere Angebote in der Region am Tag des offenen Denkmals

Ellwangen:

Alamannenmuseum Ellwangen - freier Eintritt, geöffnet von 13 bis 17 Uhr, Sonderführung mit Museumsleiter Andreas Gut um 15 Uhr (bei Bedarf Wiederholung um 15.45 Uhr) vor Ort.

Rathaus Ellwangen - Vortrag mit Führung, „Auf den Spuren des Arnold Friedrich Prahl“, 13.30 Uhr vor Ort Anmeldung erforderlich! Telefonisch unter 0173 / 3047075 oder unter www.denkmalschutz.de/anmeldung.

Rainau:

Limes-Park Rainau - Führungen durch die römische Kastellanlage Buch, jeweils um 11, 13 und 16 Uhr vor Ort.

Lauchheim:

Schloss Kapfenburg - Öffentliche Schlossführungen um 11 und 14.30 Uhr, Schlossführung für Kinder um 14.30, Treffpunkt am unteren Torbogen.

Museum Kaplanei, Schloss Kapfenburg - Dauerausstellung Eva Gentner „Narrative Void“ - sieben Ergänzungen zur Geschichte von Schloss Kapfenburg

Museum im Torturm - Sonderausstellungen im Sonderausstellungsraum (“100 Jahre Schützenverein Lauchheim 1922 e.V.“) und im Kabinett des Torturms (“Goldschatz von Lauchheim“, „Schatz vom Kalvarienberg“, uvm.), geöffnet von 13 bis 17 Uhr.

Barbarakapelle - Führung durch die Baugeschichte mit Stadtarchivar Werner Kowarsch, ab 14 Uhr vor Ort.

Aalen:

Ott’a Häusle Fachsenfeld-Himmlingsweiler - Führung durch das Kolonistenhaus mit Jürgen Opferkuch und Franz Starz, 17 Uhr vor Ort.

Ehem. Gasthaus zum Lamm Aalen - Führung zur Sanierung des Geschäfts- und Wohnhauses, Reichstädter Straße 20, 11 Uhr.

Bohlschule Aalen - Führung durch das Gebäude mit Josef Fuchs, 16 Uhr vor Ort.

Salvatorkirche - Führung zur Sanierung von Turm und Fenster, 13 und 15 Uhr vor Ort.

Ruine Kocherburg - Führung über die gesicherte Ruine der Spornburg, Beginn um 10 Uhr, Waldhäuser Steige, Aalen-Unterkochen.

Härtsfeldbahnhof - Ausstellung mit Modell, 11 bis 17 Uhr vor Ort.

Stadterkundung - Quer durch den Rohrwang mit Stadtarchivar Dr. Georg Wendt, 14 - 16 Uhr, Anmeldung erforderlich unter elke.litz@aalen.de oder 07361 / 521163.

Anmeldungen für alle Führungen verpflichtend beim Touristik Service Aalen unter 07361 / 522359

Dischingen:

Bahnhof Dischingen - große Modellbahnanlage, Besichtigung der originalen Diensträume, 10 bis 18 Uhr vor Ort.

Bopfingen:

Wasserschloss Trochtelfingen - Samstag, 10. September stündliche Schlossführungen von 13 bis 22 Uhr, Sonntag, 11. September Gottesdienst um 10 Uhr, danach Bewirtung mit musikalischer Untermalung im Innenhof, Schlossführungen stündlich von 11 bis 22 Uhr.

Nördlingen:

Orgelbaumuseum Steinmeyer - Einblick in die ehemalige Orgelwerkstatt G.F.Steinmeyer & Co, Führungen durch den Förderverein Orgelbaumuseum STEINMEYER, ab 11.30 bis 14 Uhr.

Werkstattkonzert im historischen Orgelsaal Steinmeyer - ab 13 Uhr bis 15.30 Uhr.

Weitere Informationen zu den einzelnen Stationen sowie eine deutschlandweite „Denkmalkarte“ sind im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden.