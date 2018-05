Tag der Milch auf dem Bauernmarkt in Ellwangen

Am kommenden Freitag, 1. Juni, wird der Internationale Tag der Milch auch auf dem Bauernmarkt in Ellwangen Thema sein. Zu dem Anlass werden der Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamtes Ostalbkreis und der Bauernverband Ostalb mit einem eigenen Stand auf dem Markt vertreten sein. Die Marktbesucher erwarten in diesem Rahmen zahlreiche Mitmachaktionen, wie Schafemelken oder ein Blütenquiz. Weiterhin gibt es viele Informationen über die regionale Herkunft von Milchprodukten und Rezepte. Der Gschwendhof von Untergröningen bietet leckeres Bauernhofeis oder -sorbet aus eigener Produktion zum Sofortverzehr aber auch in Familienportionen zum Mitnehmen an. Der Bauernmarkt findet jeden Freitag von 12 bis 17 Uhr am Fuchseck statt.