Tabellenführer gewinnt klar in Röhlingen

Am Sonntagmittag ist der Tabellenführer der Ringer-Oberliga zu Gast an der Sechta gewesen. Die SG Weilimdorf wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und bezwang den AC Röhlingen mit 8:22. Gespickt mit Deutschen Meistern im Jugend- und Junioren-Bereich zeigten sie faire und sportliche Kämpfe in der gut besuchten Sechtahalle.

Jonas Stark (ACR) zeigte erneut sein können im griechisch-römischen Stil bis 57 Kilogramm (kg) und kam vor allem in der zweiten Kampfhälfte zu seinen Punkten und sicherte nach sechs Minuten einen 7:2-Punktsieg.

Bis 130 kg Freistil fand Dennis Wolf (AC) gegen den starken Hikmet Akyol keine Einstellung. Nach vier Minuten musste der Röhlinger die technische Überlegenheit anerkennen und verlor mit 4:20 Punkten.

Stefan Maierhöfer (ACR) rang am Anfang sehr konzentriert, bis 61 kg Freistil, gegen Racz Balazs. Nach ausgeglichener erster Minute kam Maierhöfer mit einem Konter zum viel umjubelten Schultersieg.

Richard Végh (ACR) hatte mit Kim Werkle einen sehr passiv eingestellten Gegner. Nach sechs Minuten stand ein mühsamer aber dennoch verdienter 4:0-Punktsieg auf seinem Konto in der Klasse 98 kg giechisch-römisch.

Linus Koch (ACR) hatte gegen den mehrfachen Medaillengewinner bei Deutschen Meisterschaften Felix Bohn (66 kg, griechisch-römisch), nach nur 53 Sekunden mit 0:15 Punkten das Nachsehen.

In einem rein Ungarischen Duell standen sich bis 86 kg Freistil Botond Lukacs (ACR) und Csaba Vida gegenüber. In einem von Taktik geprägten Kampf bekam Botond fünf Sekunden vor Schluß eine unglückliche Passivitätsverwarnung und verlor mit 1:2 Punkten.

Bis 71 kg Freistil machte es Erik Schweter (ACR) dem Sieggewohnten Paul Laible nicht leicht und ließ am Ende nur eine 1:3-Punktniederlage gegen den dritten Deutschen Junioren-Meister zu.

Leo Winter (ACR) hatte es mit Anton Buchholz bis 80 kg griechisch-römisch zu tun. Der kurzfristig eingesprungene Winter musste sich nach 3:52 Minuten. mit 0:15 Punkten geschlagen geben.

Dominik Liesch (ACR) trat gegen den Deutschen Meister der Junioren Lukas Laible an (75 kg A griechisch-römisch). Nach 2:12 Minuten konnte sich Liesch aus dem Kopfhüftschwung nicht mehr befreien und verlor auf Schultern.

Gegen den Bundesliga erfahrenen Alexander Jakob, 75kg B Freistil, hatte Fabian Stock (ACR) nichts zu bestellen. Nach 2:51 Minuten wurde Jakob mit 0:16 Punkten technisch Überlegener Punktsieger. Endstand: 8:22.