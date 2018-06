Tänzerische Eleganz mit 16 Schlägeln

Die Ellwanger Schlosskonzerte sind mit einem musikalischen Hochgenuss eröffnet worden. Im Speratushaus hat das Marimba-Quartett von Katarzyna Mycka zwei Konzerte gegeben. Der „Karneval der Tiere“ eroberte kleine und große Zuhörer im Sturm.

Katarzyna Mycka ist eine Pionierin, die bei weltweiten solistischen Auftritten für ihr Instrument wirbt, und gilt als führende Marimba-Virtuosin, „die mit den Schlägeln tanzt“. Nach einer Klavier- und Schlagzeugausbildung hat die in Stuttgart lebende Künstlerin mit polnischen Wurzeln ihr Herz für die Marimba entdeckt. Das auf afrikanische Vorbilder zurückgehende Instrument ist in der westlichen Musik erst seit rund fünf Jahrzehnten heimisch.

Auf ihrer Konzertmarimba mit 60 schmalen Platten aus Palisanderholz und perfekt aufeinander abgestimmten Resonanzkörpern aus Metall bringt Katarzyna Mycka bis zu sechs Töne gleichzeitig zum Klingen.

In Ellwangen wurde sie von Franz Bach, Soloschlagzeuger des Radio-Sinfonieorchesters des SWR, dem Spanier Conrado Moya und dem jungen Kroaten Filip Mercep begleitet. Zeitgenössische Komponisten haben Katarzyna Mycka Werke gewidmet, darunter auch Libby Larsen. Ihr Stück „Like a blind man tapping in the dark“ für Marimba-Duo erfordert höchste Konzentration.

Karneval der Tiere

Im Speratushaus begeisterten Mycka und Moya die Zuhörer mit ihrem artistischen, traumhaft präzisen Spiel. In perfektem Zusammenspiel faszinierten Phillip Richardsons „Transmigration“ für Marimba-Quartett und „Sculpture 3“ von Rüdiger Pawassar. Tänzerische Eleganz mit afrikanischen Anklängen fesselte das Publikum bei David Friedmans „Hand dance“. Mit der Quartettfassung des „Valse Valse“ von Daniel Nicolas Wirtz erlebten die Ellwanger sogar eine Weltpremiere.

Zum Höhepunkt wurde die Suite„Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns. Den vergnüglichen Begleittext von Simon Klemke mit Marsmännchen und Mungo in den Hauptrollen sprach Hans-Ulrich Engel. Schon beim Nachmittagskonzert erfreuten sein lebendiger Vortrag und die Virtuosität der Musiker zahlreiche kleine Zuhörer. Am Abend wurde der „Karneval der Tiere“ zum musikalisch-rezitatorischen Kabinettstück, bei dem die Funken von Engels Rezitation mit dem Feuerwerk der Marimbaklänge eine wunderbare Synthese eingingen. Langen Beifall belohnte das Quartett. Großartig. Da capo.