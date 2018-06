Syrische Familie sucht Wohnung

Kenda (14) und Mohammed Bahbooh (15) sind Flüchtlingskinder aus Syrien. Sie leben seit Mitte September in Ellwangen und besuchen eine Sprachförderklasse der Buchenbergschule. Doch ihr Lernfortschritt in Ellwangen ist in Gefahr, denn die Familie Bahbooh muss in eine Landgemeinde des Ost-albkreises ziehen, findet sie nicht schnellstens eine Wohnung in Ellwangen.

Das Ehepaar Bahbooh und seine fünf Kinder haben die syrische Staatsbürgerschaft, sie sind aus Homs und wohnen seit Oktober in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Gemeinschaftsunterkunft in der Dalkinger Straße. Der Vater Ebrahim Mahmoud Bahbooh (45) hält sich seit knapp einem Jahr in Deutschland auf und kam im Februar nach Ellwangen. Zwei seiner Schwestern wurden von der Terrormiliz Islamischer Staat ermordet, eine weitere Schwester kam bei einem Luftangriff ums Leben.

Ehefrau Lamia Taha Kazez (40), die 17 Jahre als Lehrerin arbeitete, und die fünf Kinder, Yousef (16), Mohammed (15), Kenda (14), Elaf (8) und Ahmad-Noor (5), kamen auf der Balkanroute Mitte September nach Ellwangen. Alle haben eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre.

Das heißt auch, dass die Familie aus der vorläufigen Unterbringung ausziehen und in eine Anschlussunterbringung wechseln muss. Findet die siebenköpfige Familie nicht zeitnah eine Wohnung in Ellwangen, muss sie wahrscheinlich in eine Gemeinde im Ostalbkreis umziehen. Ihr Weihnachtswunsch ist es deshalb, so schnell wie möglich eine Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnung mit maximal 135 Quadratmetern in der Innenstadt zu finden.

Drei Kinder besuchen Sprachförderklassen

Die Familie Bahbooh bemüht sich, Verbindungen zur Ellwanger Bevölkerung zu knüpfen. Drei der Kinder besuchen Sprachförderklassen in der Buchenbergschule. „Die zwei sind ein Sprachwunder. Denn sie sind erst drei Wochen hier im Unterricht“, sagt ihre Lehrerin Beate Schröder: „Ich habe das noch nie erlebt, dass zwei Schüler so schnell, so fleißig eine Sprache lernen.“

Der Fünfjährige geht in den Kindergarten Arche Noah, der 16-Jährige ist am Kreisberufsschulzentrum. Mitten in der Nacht, um 3 Uhr, stehen die drei älteren Kinder auf und lernen drei bis vier Stunden Deutsch, um danach in die Schule zu gehen.

„Ich finde, die haben so eine Energie, die sind so begeistert und möchten die Sprache so schnell lernen“, sagt Bettina Huber aus Ellwangen: „Ihre Motivation hat meine Töchter so beeindruckt. Das Lernenwollen, das kennt man sonst gar nicht.“ Lena (15) und Joy Huber (17) sind inzwischen mit den Bahbooh-Kindern gut befreundet, lernen mit ihnen Deutsch, spielen mit ihnen Karten und nehmen sie mit in die Stadt, wie jüngst auf den Weihnachtsmarkt.

„Bildung ist das A und O für ihre Integration“, sagt Sozialpädagogin Zita Forster von der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit des DRK-Kreisverbands. Sie hat den Eindruck, dass die Eltern Bahbooh sehr bemüht sind, alle Bildungsangebote zu bekommen, die sie für die Kinder erhalten können. „Das ist beeindruckend. Herr Bahbooh ist ständig unterwegs für die Kinder, damit sie möglichst viele Möglichkeiten erhalten, Deutsch zu lernen.“

Der 15-jährige Mohammed möchte mal als Übersetzer werden: Er spricht sehr gut Arabisch und gut Englisch und er ist mit Feuereifer dabei, Deutsch zu lernen. Später soll Französisch dazukommen. Und der fünfjährige Ahmad-Noor macht beim Breakdance im Jugendzentrum mit.

„Der Stadt ist es ein Anliegen, dass die Familie Bahbooh ihre neue Heimat in Ellwangen nicht verliert, nachdem die Integrationsbemühungen so weit vorangeschritten sind“, betont Schäfer.

Wer eine Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnung in Ellwangen für die syrische Flüchtlingsfamilie Bahbooh zur Verfügung stellen kann, soll sich bitte umgehend an den städtischen Integrations- und LEA-Beauftragten Jürgen Schäfer wenden, Telefon: 07961 / 84208, oder E-Mail: . (14)