Swing im Saal der Musikschule

Das dritte Konzert der Musikschul-Reihe „Heute: Duo!“ hat in lockerer Atmosphäre im Saal der Musikschule statt gefunden.

Im Duo „Marocco-Swing", frei nach dem berühmten amerikanischen Akkordeonisten und Komponisten Frank Marocco, boten Moritz von Woellwarth an der Posaune und Martin Abele am Akkordeon in ihrer halbstündigen Soiree Jazz, den sie für ihr Duo eigens arrangiert hatten.

Mit Titeln wie „Franks Groove“ zollten sie ihrem 2012 verstorbenen Namensgebern Respekt und führten vor, wie gut die beiden Instrumente miteinander harmonieren. Es folgten etliche Jazz- Standards aus dem amerikanischen „Jazz-Realbook“, welches alte und neue Jazztitel des 20. Jahrhunderts in sich vereint und der Improvisationskunst der Instrumentalisten Raum gab.

„All of me“, „Fly me to the moon“ und „Nature Boy“, alles Titel, die zum festen Repertoire Frank Sinatras zählten, wurden swingend dargeboten und von Schulleiter Moritz von Woellwarth launig anmoderiert. Den melancholischen Titel „Elm“ des New Yorker Pianisten Richie Beirach rückten die beiden Musiker auf eindringliche Weise ins rechte Licht, um im Anschluss mit den Klassiker „Misty“ von Erroll Garner einen von sanften Nebeln verhangenen Regenbogen klanglich zu imaginieren. Das Publikum verließ nach der augenzwinkernden Zugabe „Mr. Augustines Blues“, einer Bearbeitung des Kinderliedes „Oh du lieber Augustin“, beschwingt die Musikschule.