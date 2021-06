Sven van Meegen wird leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ellwangen

Der in Gaishardt aufgewachsene Sven van Meegen, Dekan des Dekanats Heidenheim und seit 2009 Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Lone-Brenz, wird Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ellwangen und damit Nachfolger von Michael Windisch als Stadtpfarrer von Ellwangen. Pfarrer Michael Windisch wechselt in die Seelsorgeeinheit Wasseralfingen-Hofen.

Geboren in Schwäbisch Hall, wuchs Sven van Meegen in Gaishardt, Gemeinde Neuler, auf. Am Bischöflichen Konvikt in Ehingen/Donau machte er Abitur und studierte im Anschluss in München, Rom, Tübingen und Bamberg neben Theologie auch Soziologie und Philosophie. 2004 folgte die Promotion in Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Im selben Jahr wurde van Meegen im Rottenburger Dom zum Diakon geweiht. Sein Diakonatsjahr absolvierte er in Ditzingen und Gerlingen. Im Juli 2005 weihte ihn Bischof Gebhard Fürst im Heilig-Kreuz-Münster in Rottweil zum Priester. Seine Vikarsstellen waren Sankt Elisabeth in Stuttgart (2005-2007) und die Seelsorgeeinheit Unteres Brenztal im Dekanat Heidenheim (2007-2009).