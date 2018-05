Sven Plöger weiß, woher der Wind weht

Wer geglaubt hatte, ein Vortrag übers Wetter wäre langweilig, ist in der Buchhandlung Rupprecht beim kabarettreifen Auftritt des bekannten ARD-Wettermoderators Sven Plöger eines Besseren belehrt worden. Der Diplom-Meteorologe stellte sein neues Sachbuch „Wie Wind unser Wetter bestimmt“ vor. Seine Erkenntnisse über das himmlische Kind als Wettermacher umrahmte er mit faszinierenden Fotos von Dreharbeiten zur neuen Staffel der ARD-Sendung „Wo unser Wetter entsteht“ von Lappland bis Marokko. Gut 200 Zuhörer hingen zwei kurzweilige Stunden gebannt an Plögers Lippen.

In den Himmel habe er schon immer gerne geschaut: „Als Dreijähriger wollte ich ein Vogel werden“, sagte Sven Plöger. Als leidenschaftlicher Segel- und Gleitschirmflieger kenne er Ellwangen bisher nur aus der Luft. Zwischen Hornberg und Ellwanger Bergen habe er einmal die Orientierung verloren, seinem Begleiter aber suggeriert, er wisse, wo sie seien. Bei allem komödiantischen Talent weiß der Mann genau, wovon er spricht und was die Stunde geschlagen hat. Weder leugnet er den immer schnelleren Klimawandel („Wir springen bei der Erderwärmung nach oben“) noch die Kausalkette mit Jetstream. Der stehe viel zu oft viel zu lange still. Das führe zu extremen Wetterlagen mit Unwettern, Frühling im Januar und Schnee im Mai. Obwohl man beim Klima in langen Zeiträumen denken müsse, mahnte Plöger, Klimaziele nicht auf immer längere Bänke zu schieben. Deutschland sei in der Pflicht: „Wir sind bei der Kohlendioxidemission längst nicht so gut, wie wir glauben. Wenn Deutschland eine gute Energiewende schafft und die Chinesen sie nachmachen – das können sie gut -, haben wir die Welt ein Stück weit gerettet.“ Von Donald Trump sei das nicht zu erwarten.

Verständnis zeigte der Wettermann für Kritik an der „Verspargelung“ der Landschaft durch Windräder, aber: „Strommasten sind auch nicht schöner. Nur waren sie schon immer da.“ Warum Windräder nachts blinken, versteht aber auch er nicht: „Ein Airbus A380 ist auf dieser Höhe nicht zu erwarten.“

Ein kalter Winter sei kein Anzeichen für das Ende des Klimawandels, 30 Prozent Gletschereis mehr wie 2013 kein Beweis für die rheinische Lebensweisheit: „Et hätt noch immer jot jejange.“ Und: „Wetter kann man fühlen und spüren, Klima nicht. Das ist emotional weit von uns weg.“

Vom Wind-Chill und Mpemba-Effekt

Plöger überraschte damit, dass das Polarlicht an „frischen Tagen“ bei minus 40 Grad in Lappland auch eine Art Wind sei, nämlich Sonnenwind, und dass man „Windchill“, den Unterschied zwischen gemessener und gefühlter Lufttemperatur, berechnen könne. Das bewahre vorm Erfrieren. Und dass heißes Wasser, bei großer Kälte in die Luft geworfen, sofort zu Eiskristallen gefriere: der sogenannte Mpemba-Effekt. Kaltes Wasser gefriere nicht, sondern mache nass, wie Plöger selbst ausprobierte. Sogar Experimente unter Einsatz seines Lebens scheute er nicht und sprang bei den Dreharbeiten nach einer Stunde in der finnischen 90-Grad-Sauna tollkühn in ein Eisloch: „Da habe ich gejapst. Plögers Crocs blieben unten, Plöger war wieder oben.“

Nebenbei erfuhr man, dass er im Fernsehen geschrumpft werde, weil er mit seinen 1,90 Meter sonst ohne Kopf zu sehen sei. Deshalb wirke Kollegin Claudia Kleinert mit ihren 1,70 Meter größer: „Und sie sieht deutlich besser aus.“ Tipps hatte er auch parat: „Wenn ein 13 Zentimeter großes, 370 Gramm schweres Hagelkorn mit 200 Stundenkilometern von oben kommt: Gehen Sie rein. Und sollten Sie das Wort ‚Gewitterwolke‘ mal vergessen, sagen Sie einfach ‚Cumulonimbus Capillatus`.“

Irgendwann nach zehn meinte er, es sei bald schon neun, und frohlockte ins Publikum: „Ich find‘ Sie auch nett.“ So ist er, der Sven Plöger: locker und unverkrampft. Und legt doch feinfühlig den Finger in schmelzendes Gletschereis, steigende Meeresspiegel, Starkregen und Dürre und dahin, wo es den blauen Planeten am meisten schmerzt.

Zugabe gefällig? Das im Stuttgarter Belser Verlag erschienene Buch „Wie Wind unser Wetter bestimmt“ ist mit zahlreichen Bildern und Infoboxen ausgestattet und kostet 19,99 Euro.