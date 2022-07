Susann Howedank übernimmt Leitung des Ellwanger Tiefbauamts

Susann Howedank ist die neue Leiterin des Ellwanger Tiefbauamts. Das hat die Stadtverwaltung Ellwangen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Demnach folgt die gebürtige Brandenburgerin auf Marco Pilenza, der die Leitung im April überraschend aufgab.

Howedank wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zur Nachfolgerin gewählt. Geboren in Finsterwalde, studierte sie später an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus Bauingenieurwesen, Straßenbau, Baubetrieb, Bauwirtschaft, sowie Eisenbahnbau.

Seit 2020 ist sie bereits die stellvertretende Amtsleiterin des Ellwanger Tiefbauamts. Zuvor war die 40-Jährige laut Bericht als Verkehrsplanerin in Ulm und Stuttgart tätig. An der Jagst ist sie allerdings keine Unbekannte. Zwischen 2010 und 2016 war sie bereits in Ellwangen tätig.

Damals arbeitete sie als Bauingenieurin für die Stadtlandingenieure Ellwangen. In ihrer Freizeit klettere die 40-jährige gerne. Zudem spiele sie die Tenortrommel bei der Aalener „Kochen Clan Pipe Band“.