Summer Breeze soll nachhaltiger werden

Vor dem Besuch des Summer Breeze lohnt sich in diesem Jahr unbedingt ein Blick ins Festival-ABC, das auf der Homepage der Veranstalter zu finden ist. Hier gibt es alles Wissenswerte – von A wie Anreise, über G wie Glasverbot bis W wie Wasserversorgung. Eine der wichtigsten Neuerungen findet sich unter dem Buchstaben M. Hier geht es um Müll. Konkret um Müllvermeidung. Die Veranstalter des Summer Breeze wollen für ihr Festival unbedingt eine bessere Ökobilanz erreichen. Zurückgelassene ramponierte Campingstühle und Zelte, weggeworfene Einweggrills und Unmengen an Plastikunrat auf dem Festivalgelände – all das wollen die Veranstalter gerne vermeiden.

„Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind definitiv ein wichtiges Thema für uns, das wir schrittweise vorantreiben wollen“, sagt Alex Härtel von der Firma Silverdust, die das Summer Breeze organisiert. Wobei den Veranstaltern durchaus klar sei, dass sich bei einer solchen Großveranstaltung nicht jede Umweltsünde vermeiden lässt. So komme man um den Verkauf von Pastikflaschen bei so einem Megaereignis nicht herum, beim Summer Breeze gilt auch in diesem Jahr wieder ein rigoroses Glasverbot. Härtel erklärt das: „Sicherheit geht immer vor. Im Falle des Glasverbots bezieht sich dies sowohl auf den Festivalbesucher als auch auf Wild und Weidevieh. Scherben in der Wiese sind eine große Gefahr für die Tiere, weshalb die Campingflächen mit besonderer Sorgfalt von allen Überbleibseln von uns befreit werden.“ Davon ganz abgesehen, würden Plastikflaschen und Aludosen mit Pfandwert vom Festivalpartner, dem Entwicklungshilfeverein Govinda, gesammelt. Das Geld, das dabei zusammenkommt, fließe in die sozialen Projekte des Vereins.

Bei WC und Dusche wird auf eine wassersparende Technik gesetzt

Von den Plastikflaschen und Dosen abgesehen: Wo immer es geht, wollen die Veranstalter künftig auf Umweltschutz setzen. So soll der Wasserverbrauch zum Beispiel durch die Vakuumtechnik bei Dusche und WC deutlich reduziert werden, bis zu 80 Prozent Wasserersparnis ist hier möglich.

Darüber hinaus will man die Besucher grundsätzlich dazu anhalten, weniger Müll zu produzieren. Anfallender Müll soll zudem gleich richtig entsorgt werden. Bei der Einfahrt auf das Festivalgelände werden Besucher deshalb gleich mit entsprechenden Müllbeutel ausgerüstet. Außerdem gibt es „Shit ‚n‘ Shower“- Stationen, wo weitere Müllbeutel erhältlich sind.

Auf dem Gelände wird es einen Wertstoffhof geben, wo Gäste ihren Restmüll, aber auch Wertstoffe wie Plastik und Metall loswerden können. Zusätzlich werden Müllabgabestationen an allen Sanitärstationen und an fast allen Mobiltoilettenstationen eingerichtet.

„Diese gilt es dann nur noch zu nutzen“, sagt Daniela Mühlbäck von dem Aalener Verein Govinda Entwicklungshilfe. Zum neunten Mal wird der Verein mit über 100 Helfern während und nach dem Summer Breeze Open Air Müll und Plastikflaschen für einen guten Zweck sammeln: „Neben Bildungs- und Landwirtschaftsprojekten ist der Bereich Gesundheit eine wichtige Säule unserer Arbeit in Nepal. Damit möchten wir unter anderem unseren Teil leisten, damit die Nachhaltigkeitsziele der UN erreicht werden.“

Nach fast zehn Jahren Müllsammeln auf dem Festival hat das Team von Govinda schon einiges an skurrilen Müllfunden gesehen – darunter vieles, über das Daniela Mühlbäck lieber nicht sprechen möchte.

Billige Festivalzelte bleiben einfach stehen

Was am Ende eines Festivals jedoch zuhauf gefunden wird, das sind Heringe und Zelthaken, die noch in der Erde stecken. „Das ist ein wirklicher Knochenjob für unsere Leute“, sagt Mühlbäck.

Wo Heringe und Zelthaken sind, sei laut Mühlbäck leider oftmals auch das restliche Campingequipment nicht weit: „Oft bleiben Stühle, Grills, ja ganze Zelte und Pavillons stehen“, berichtet sie kopfschüttelnd. Ein Grund dafür seien die Billigangebote im Internet oder bei Discountern. Ein Zelt für unter zehn Euro wird dann von den Besuchern gerne schon mal „vergessen“. Da lohnt der Abbau offenbar nicht.

Aber auch Kleinvieh macht, oder besser gesagt ist, Mist: Es geht um die zahllosen Zigarettenkippen, die auf der Wiese landen, auf der später wieder Tiere weiden sollen. Sie bedeuten für diejenigen, die nach der Party aufräumen müssen, Schwerstarbeit.

Alles in allem sehen aber weder Daniela Mühlbäck noch die Veranstalter schwarz für die grüne Bilanz des Festivals. „Tatsächlich wurden die Müllberge in den letzten Jahren immer kleiner“, sagt Mühlbäck.

Und auch Alex Härtel verweist auf das Green Camping, das sich in den letzten Jahren eines enormen Zulaufs erfreut hat. „Alles in allem werden auch Festivalbesucher immer umweltbewusster“, so Mühlbäck.

Und was sagt die Stadt Dinkelsbühl, in der sich während des Festivals eine ganze Menge Metaller tummeln? Andrea Denzinger von der Stadt Dinkelsbühl freut sich jetzt schon wieder auf die Metal-Fans und zieht in Sachen Müll eine positive Bilanz: Während des Festivals stehen zwar mehr Mülleimer in der Stadt – weil das so üblich sei bei größeren Veranstaltungen – aber es falle nicht mehr Müll an als bei anderen Großveranstaltungen.