Summer Breeze Open Air findet 2022 wieder in Dinkelsbühl statt

Das Summer Breeze Open Air wird im kommenden Jahr wieder in Dinkelsbühl stattfinden. Darüber hat die Stadt am Dienstag in einer Pressemitteilung informiert.

Wie es heißt, hätten dazu jetzt „äußerst konstruktiven Gespräche“ zwischen Ansbachs Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Dinkelsbühls Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer und den Landtagsabgeordneten Alfons Brandl und Andreas Schalk mit dem Bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek stattgefunden. Alle Beteiligten seien sich darüber einig gewesen, dass das Summer Breeze Festival in Dinkelsbühl, aber auch das Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber und das Afrika-Karibik-Fest in Wassertrüdingen, eine Zukunft haben müssen. Die Gespräche auf höchster Ebene hätten gezeigt, dass es im Interesse aller Betei-ligten ist, die Kulturszene zu erhalten und das für Dinkelsbühl und die Region so wichtige Festival 2022 zu veranstalten. Dem Festival-Veranstalter von Summer Breeze könne somit jetzt eine Perspektive geboten werden, die ihm die so dringend benötigte Planungssicherheit eröffnet.

Angedacht ist ein Festival nur für Geimpfte und Genesene. Nach derzeitiger Rechtslage, die höchst wahrscheinlich so auch im nächsten Jahr gelten wird, gibt es für diese Personengruppe keine Beschränkungen bei der Höchstteilnehmerzahl, keine Maskenpflicht und auch kein Alkohol-verbot mehr. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Musikevents wieder wie vor der Pandemie stattfinden können. „Wir freuen uns, dass die Zukunft unseres Summer Breeze-Festivals in Dinkelsbühl gesichert ist und die Stadt auch weiterhin Gastgeber des bundesweit zweitgrößten Metal-Festivals bleiben kann“, wird Veranstalter Achim Ostertag in der Mitteilung zitiert. Foto: Stadt Dinkelsbühl