Südtangente bleibt bis spätestens 10. September gesperrt

Der Tunnel Südtangente ist am Montag für den Verkehr gesperrt worden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Freitag, 10. September, dauern. Der Grund sind zwingend erforderliche Sanierungsarbeiten.

Der Verkehr wird in dieser Zeit innerörtlich über die Nordspange umgeleitet. Die überörtliche Umleitung erfolgt über die L1060, die Nordspange, Daimlerstraße, Siemensstraße und Haller Straße/B 290 sowie in umgekehrter Richtung. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die örtliche Umleitungsbeschilderung zu beachten.

Bei der letzten Bauwerksprüfung im Jahr 2019 wurden an der 1999 eröffneten Südtangente in den Tunnels verschiedene Mängel festgestellt, die nun zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit behoben werden müssen. Unter anderem gibt es schadhafte Betonteile an der Decke in Folge von Korrosion, Schäden an den Auflagern der Portale, eine gerissene Acrylglasscheibe und verschlissene Gummidichtungen an den Scheiben.

Parallel soll auch die Ampel an der Kreuzung Südtangente – Dalkinger Straße (vor dem Westportal) in der zweiten Woche der Sperrung modernisiert werden. Die Ampeln im Bereich des Tunnels sind während der Sperrung ausgeschaltet. Es gelten dann die örtlichen Verkehrszeichen. Bei entsprechendem Sanierungsfortschritt will die Stadtverwaltung den Tunnel Südtangente eventuell früher öffnen, spätestens aber mit dem Ende der Sommerferien am Freitag, 10. September soll aber der Verkehr wieder freigegeben werden.