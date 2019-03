Sudetendeutsche erinnern an Unterdrückung vor hundert Jahren

Der 4. März 1919 ist ein Schicksalstag für die Sudetendeutschen. An diesem Tag hatten die Angehörigen der deutschen Volksgruppe für Freiheit und Selbstbestimmung in dem vom tschechischen Militär besetzten Gebiet demonstriert. Die Demonstrationen waren blutig unterdrückt worden. Eine Gedenkfeier im Palais Adelmann am Sonntag, 10. März, erinnert daran.

2019 jähren sich die Ereignisse zum 100. Mal. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL), Ortsgruppe Ellwangen, und Oberbürgermeister Karl Hilsenbek laden deshalb am Sonntag, 10. März, zu einer Gedenkfeier zum „Tag der Selbstbestimmung der Sudetendeutschen“ um 15 Uhr in das Palais Adelmann ein. Die Stadt Ellwangen hat 1980 die Patenschaft für die Heimatvertriebenen aus dem ehemaligen Kreis Kaplitz im Sudetenland übernommen und ist daher Mitveranstalter.

Der ehemalige Ellwanger CDU-Stadtrat und Träger der Bürgermedaille der Stadt Ellwangen in Silber, Johann Jungbauer (84), organisiert die Gedenkveranstaltungen. Der SL-Ehrenvorsitzende stammt aus Hüttenhof, Gemeinde Glöckelberg, Kreis Krummau, und kam als Heimatvertriebener 1946 nach Pfahlheim. Seit 1961 wohnt der Böhmerwäldler in der Braune Hardt. Die Geschichte der Sudetendeutschen, die Erinnerung an die alte Heimat, Verständigung und Aussöhnung und ein friedliches Europa liegen ihm am Herzen.

Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns am Ende des Ersten Weltkriegs, 1918, wollten die Tschechen einen eigenen Staat einschließlich der damals deutschen Gebiete, die Tschechoslowakei. Die über drei Millionen Deutschen Böhmens, Mährens und Sudetenschlesiens hingegen pochten auf ihr von den Alliierten zugestandenes Selbstbestimmungsrecht und wollten Teil der neuen Republik Deutsch-Österreich sein. Im Dezember 1918 marschierten die Tschechen ins Sudetenland ein und besetzten es.

Demonstrationen wurden blutig niedergeschlagen

Am 4. März 1919 kam es im Sudetenland zu einem Generalstreik und in einigen sudetendeutschen Städten zu friedlichen Demonstrationen für Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht. Tschechisches Militär schoss in die Demonstranten: Es gab 54 Tote und mehrere Hundert Verletzte. „Ohne die tschechische militärische Okkupation des Sudetenlandes 1918 und ohne die tschechischen Kugeln am 4. März 1919 wäre München 1938 nicht nötig und nicht möglich gewesen“, meint Johann Jungbauer. Die Ereignisse des 4. März 1919 seien eine schwere Belastung für das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen in der damals neuen Tschechoslowakei gewesen.

Der Gedenktag beginnt um 14 Uhr am Kreuz der Heimat, der Gedenkstätte der Heimatvertriebenen am Galgenwald, mit einer Kranzniederlegung sowie mit Gebeten, Liedern und Fürbitten. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Alphornbläser aus Pfahlheim. Um 15 Uhr schließt sich eine Gedenkstunde im Vortragssaal des Palais Adelmann an. Nach der Begrüßung durch den SL-Vorsitzenden Edwin Handl und Grußworten durch Kulturamtsleiter Anselm Grupp, CDU-Landtagsabgeordnetem Winfried Mack und den Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen, Franz Kopetschek, spricht SL-Ehrenvorsitzender Johann Jungbauer über die Geschichte und über die Besiedelung von Böhmen und Mähren. Mitglieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft schildern die Ereignisse des 4. März 1919.