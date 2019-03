Sturmtief Eberhard fordert ein prominentes Opfer

Vor neun Tagen hat es sie erwischt: die Trauerweide im Basteigarten des Ellwanger Schlosses. Das Sturmtief Eberhard hat dem rund 80 Jahre alten Baum den Garaus gemacht. Zwischenzeitlich sind die Überreste der Trauerweide fast vollständig beseitigt. Nur die mächtige Wurzel und das Loch im runden Grün zeugen noch von dem Baum, dessen Schicksal die Ellwanger offenbar sehr berührt. Zumindest sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Besucher zum Ort Schloss, konkret in den Basteigarten, gepilgert – um sich hier ein Bild von der traurigen Lage zu machen.Die Trauerweide im Basteigarten gehörte fraglos zu den markanten Örtlichkeiten im Außenbereich des Ellwanger Schlosses. Wer das Schloss per pedes umrundete, wurde auch an dem stolzen Baum vorbei gelotst, der für eine Trauerweide nicht nur außergewöhnlich alt war, sondern mit einer Höhe von rund 21 Metern und einem Stammumfang von über 3,50 Meter auch außergewöhnlich groß.

Der Baum war kein Naturdenkmal

Trotz seines hohen Alters soll der Baum bis zuletzt pumperlgs gewesen sein. Und das, obgleich er vor gut einem Jahr von einem Blitz getroffen worden war und er danach ordentlich gestutzt werden musste. Das sei aber nicht der Grund gewesen, warum die Weide beim Sturmtief Eberhard entwurzelt wurde, stellt Claus Schüßler, Leiter des Amtes für Vermögen und Bau in Schwäbisch Gmünd, im Gespräch mit unser Zeitung klar. Der Baum sei topfit gewesen, habe aber – im östlich gelegenen Basteigarten – ein durchaus „exponiertes“ Plätzchen gehabt, wo es bei Stürmen einfach kräftig bläst. „Bei dem jüngsten Sturm hätte vermutlich auch jeder andere Baum kapituliert“, sagt Schüssler, der in diesem Zuge noch erklärt, dass der Basteigarten des Schlosses zwar ein ausgewiesenes Naturdenkmal sei, nicht aber die alte Trauerweide. Was damit zu tun habe, dass im Basteigarten der seltene Milchstern, auch Nickende Vogelmilch genannt, blühe. „Die Trauerweide selbst war noch nie ein Naturdenkmal“, unterstreicht Schüssler.

Im Frühjahr soll eine neue Trauerweide gepflanzt werden

Gleichwohl hing das Herz vieler Ellwanger an dem Baum, der zwischenzeitlich zersägt und größtenteils auch schon abtransportiert ist. Das berichtet der Leiter des Schlossmuseums, Matthias Steuer. „Aktuell gibt es auf dem Schloss fast kein anderes Thema. Die Leute wollen natürlich auch wissen, wie es im Basteigarten weiter geht. Ob hier nun ein neuer Baum gepflanzt wird.“

So sah es früher im Basteigarten aus... (Foto: Herta Abele)

Die Antwort darauf liefert Claus Schüssler, der bestätigt, dass ein neuer Baum kommen wird – „natürlich eine Trauerweide“. Der Baum soll noch in diesem Frühjahr gepflanzt werden „und den Menschen dann nach Möglichkeit wieder mindestens 80 Jahre lang Freude bereiten“, hofft der Amtsleiter.

Sturmtief Eberhard hat ganz schönen Schaden angerichtet. So sieht es einen Tag später im Stuttgarter Raum aus.

Umgestürzte Bäume, gesperrte Bahnstrecken, abgedeckte Häuser. Sturmtief Eberhard hatte Deutschland gestern fest im Griff. Im Bahn- und Flugverkehr kam es teilweise zu massiven Verspätungen. Während in Nordrhein-Westfalen sogar ein Mensch starb, kam unsere Region noch relativ glimpflich weg. Doch auch in Neu-Ulm wurde eine 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Und nach dem Sturm kam dann gleich der Winter zurück und hat heute Morgen für ein Verkehrschaos gesorgt.