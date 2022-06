Studienreise führt nach Jordanien

Die Katholische Erwachsenenbildung (Keb) bietet vom 1. bis 10. September fährt die keb-Ostalbkreis nach Jordanien. Es sind noch Plätze frei.

Die zehntägige Reise lässt Zeit, die historischen und aktuellen Schätze des Landes zu erkunden und zu genießen. Begegnungen und Gespräche lassen auch die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen erfahren. Jordanien hat zum Beispiel über 2,3 Millionen palästinensische Flüchtlinge und zur Zeit 1,3 Millionen Menschen aus Syrien aufgenommen.

Zahlreiche Schauplätze aus dem Alten Testament sind im Land am Toten Meer zu finden. Vom Berg Nebo aus zum Beispiel soll Moses das Gelobte Land gesehen haben. Die Taufstelle Jesu am Jordan ist ein weiteres Highlight auf dieser Reise.

Als wertvollster Schatz Jordaniens gilt die Stadt Petra, die oft als achtes Weltwunder der Antike bezeichnet wird – die Hauptstadt der Nabatäer. Das emsige arabische Volk schlug einst diese riesige Stadt in die roten Sandsteinwände. Ihre Siedlung wurde zu einem wichtigen Knotenpunkt auf den Handelsrouten für Gewürze und Seide. Abseits der großen Touristenströme und doch oder gerade deshalb gilt es, Jordanien als sicheres Reiseland in seiner ganzen Vielfalt und Schönheit zu erleben: Die Teilnehmer lernen etwa die Lebensweise der Beduinen in der Wüste in einer Begegnung kennen und erleben orientalische Gastfreundschaft.