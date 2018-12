Strom tanken am Marktplatz

Direkt am Ellwanger Marktplatz, neben der Sakristei der Basilika haben die Stadt und die EnBW ODR am Donnerstagnachmittag eine E-Ladesäule in Betrieb genommen. Hier können zwei E-Fahrzeuge gleichzeitig Strom laden. Das Gerät ist mit einem besonders großen Zehn-Zoll-Farbdisplay ausgestattet, dessen Leuchtintensität sich automatisch dem Umgebungslicht anpasst.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek freute sich über dieses Angebot mitten in der Stadt. Während man auf den Wochenmarkt gehe oder in der Stadt einkaufe, könne man sein Elektrofahrzeug laden, meinte er. „Wir hoffen, dass die E-Mobilität durchschlägt“, sagte der OB mit Blick auf eine beabsichtigte Ausdehnung des Netzes von E-Ladesäulen in der Stadt und der Suche nach weiteren Standorten.

Nach der Ladesäule am Parkplatz der Kastellschule in Pfahlheim soll es zeitnah in Zusammenhang eine Ladesäule an der Sechtahalle in Röhlingen, an der Parkpalette und am Wellenbad geben. Schon jetzt stehen Ladestationen am Parkhaus der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik, bei der EnBW ODR und an der Tankstelle in Neunheim.

Hartmut Reck von der EnBW ODR lobte die zentrumsnahe Lage bei der Basilika. Der Standort habe sich angeboten, weil dort schon dicke Kabel lagen, sagte Olaf Butz vom Stadtbauamt.

Um die Ladesäule zu nutzen, benötigt man eine Ladekarte, die es bei der EnBW ODR gibt. Bezahlen kann man mit allen gängigen Ladekarten. Das Bezahlen ist auch per Smartphone möglich, und zwar über die Website „intercharge direct“ oder die App „EnBW mobility +“.