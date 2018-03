Streuwagen stürzt Hang hinab.

Ein Streuwagen ist am Dienstagmorgen bei Braunsbach einen Hang hinabgestürzt. Der 32 Jahre alte Fahrer ist gegen 6.50 Uhr im Streueinsatz auf der Kreisstraße 2558 von der Autobahn kommend in Richtung Geislingen am Kocher gefahren. Hierbei war er auf abschüssiger Fahrbahn ins Rutschen und anschließend ins Schleudern geraten. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter einen steilen Hang hinab, ehe er von Bäumen abgefangen wurde und an diesen hängen blieb.

Der Fahrer wurde im Streuwagen schwer verletzt eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Braunsbach rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an. Bevor der Fahrer aus dem Fahrzeug gerettet werden konnte, musste der Streuwagen gegen ein weiteres Abstürzen gesichert werden. Nach dem der 32-Jährige aus dem Fahrzeug befreit war, wurde er vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

An dem Streuwagen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 80 000 Euro entstanden. Die Bergung des Streuwagens dauert derzeit noch an. Hierzu wird auch ein Kran eingesetzt. Die Kreisstraße ist voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.