Streit um Kobeleshof: Umweltverband BUND erhebt Klage gegen das Land

Der Streit um den geplanten Ausbau des Kobeleshofs in Hintersteinbühl auf über 1300 Tiere geht in die nächste Runde. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat Klage gegen das Land Baden-Württemberg eingereicht. Darüber hat die Naturschutzorganisation am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung informiert.

Die Klage des BUND Baden-Württemberg hatte sich abgezeichnet. Der Umweltverband hatte im Januar des vergangenen Jahres bereits Widerspruch gegen die erteilte Genehmigung des Landratsamtes Ost-albkreis eingelegt, was allerdings ohne den gewünschten Erfolg blieb.

Im November 2021 ging der BUND deshalb einen Schritt weiter und erhob beim Verwaltungsgericht Klage gegen das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landratsamt Ostalbkreis. Am Donnerstag dieser Woche wurde vom BUND nun auch die Klagebegründung eingereicht.

Darin macht der Umweltverband klar, dass aus seiner Sicht die Genehmigung der Kobeleshof-Erweiterung im Frühjahr 2020 durch das Landratsamt gar nicht hätte erteilt werden dürfen, da die dafür „erforderlichen Umweltprüfungen“ laut BUND nicht vorgenommen wurden.

Laut dem Umweltverband hätte die Behörde bereits in einer Umweltverträglichkeits-Vorprüfung nicht untersucht, ob die geplante Ausweitung der Rinderhaltung auf rund 1300 Tiere zu einer „relevanten Grundwasserverschlechterung durch Nitrat“ beiträgt. Dabei hätten die Behörden neben den Auswirkungen der Gülle auch die Folgen von Silage auf Abwässer und die Luft ins Auge fassen müssen, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: „Durch die erhöhte Menge an Stickstoff sind zudem erhebliche Folgen für die nahen Biotope zu erwarten, was die Behörde ebenfalls nicht untersucht hatte.“

Sylvia Pilarsky-Grosch, die Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg, verweist in diesem Zuge auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zum Bau eines 1000-Kühe-Stalls in Ostrach-Hahnennest (Kreis Sigmaringen) . Dabei handele es sich laut der BUND-Landesvorsitzenden um einen „vergleichbaren Fall“. Das Gericht hätte hier die Berücksichtigung der Nitrat-Grenzwertüberschreitungen ausdrücklich angemahnt. „Im Falle Kobeleshof hat die zuständige Behörde jedoch nicht ausreichend geprüft, was eine Erweiterung des Betriebs für die Qualität des Grundwassers bedeutet und ob die Grenzwerte für Nitrat eingehalten werden“, wird Pilarsky-Grosch zitiert. Damit werde „eine massive Gefährdung“ von geschützten Lebensräumen in Kauf genommen.

Als besonders problematisch empfindet der BUND „die Verdoppelung der anfallenden Güllemenge auf knapp 20 Millionen Liter pro Jahr“. Vor allem, weil der Kobeleshof in einem Trinkwasserschutzgebiet liegt.

Werner Gottstein, der Regionalverbandsvorsitzende des BUND Ostwürttemberg, wird in der Pressemitteilung ebenfalls zitiert: „Die Erweiterung des Stalls in Ellwangen wäre eine Bedrohung für Natur und Umwelt, was weder in den Betrachtungen des Landratsamtes ausreichend berücksichtigt noch vom Antragsteller beachtet wurde. Es geht nur darum, möglichst schnell Geld auf Kosten der Umwelt zu verdienen. Ein Umdenken findet und fand leider in keinerlei Weise statt.“

Die Eigentümerfamilie Zwick reagierte am Freitag mit einer knappen Stellungnahme auf die BUND-Pressemitteilung. Man bedauere die Klage des Umweltverbands und könne die jetzt angeführte Begründung „nicht nachvollziehen“, hieß es. Das Genehmigungsverfahren sei von den Behörden „sehr intensiv und gewissenhaft“ durchgeführt worden.

Beim Landratsamt Ostalbkreis war am Freitagnachmittag niemand mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.