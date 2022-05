Streit in Ellwanger LEA löst Polizeieinsatz aus: Neun Streifenwagen vor Ort

Am Montagabend ist es gegen 18 Uhr in der Kantine der Landeserstaufnahmeeinrichtung zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa 20 bis 30 Bewohnern gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei gerieten zunächst zwei 22-jährige Bewohner an der Essensausgabe in einen Streit, der im weiteren Verlauf zu eskalieren drohte.

Aufgrund dieser Meldung fuhren neun Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Aalen die Örtlichkeit an. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage jedoch bereits beruhigt. Die an der Streitigkeit beteiligten Personen erwarten nun Strafanzeigen.