Am Dienstagabend ist es auf dem Gelände der LEA in der Georg-Elser-Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern gekommen. Im Verlauf des Streits schlug ein 38-Jähriger mit einem Holzstuhl auf seinen 34-jährigen Kontrahenten ein, so dass dieser am Kopf verletzt wurde und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste.