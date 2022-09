In der Landeserstaufnahmeeinrichtung ist es am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf ein 24-Jähriger Verletzungen erlitten hat. Hintergrund der Streiterei war offensichtlich der vermeintliche Diebstahl von Schuhen seitens des 24-Jährigen. Zwei 31 und 28 Jahre alte Männer erteilten ihm wohl deshalb eine Abreibung. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts beendete den Streit, worauf er ebenfalls bedroht wurde.