Streit in der LEA Ellwangen eskaliert

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) ist es zwischen einer bislang unbekannten etwa zehnköpfigen Gruppe und einem 28-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu Streitigkeiten gekommen, die im weiteren Verlauf eskaliert sind. Wie die Polizei mitteilt, sind bei den Handgreiflichkeiten am Dienstag der Security-Mitarbeiter sowie sein Kollege verletzt worden. Beide wurden in eine Klinik gebracht. Bis zum Eintreffen weiterer Sicherheitsdienstmitarbeitern waren die Tatverdächtigen bereits verschwunden. Die Polizei war mit acht Streifenwagenbesatzungen vor Ort und ermittelt.