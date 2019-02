Streit endet im Krankenhaus und im Gefängnis

Vor dem Ellwanger Amtsgericht hat sich ein 29-jähriger Asylbewerber wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung verantworten müssen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er zu ersten Verhandlung im Dezember nicht erschienen war. Bis zu seiner Inhaftierung hat der 29-Jährige in Konstanz als Pizzabäcker gearbeitet. Strafrichter Norbert Strecker verurteilte ihn zu neun Monaten auf Bewährung und einer Geldbuße von 500 Euro.

Am Abend des 9. Juli 2018 gerieten zwei Asylbewerber auf dem Parkplatz eines Ellwanger Supermarkts aneinander. Der Angeklagte rief die Polizei, doch als sie kam, war niemand mehr da. Später wurde sie erneut gerufen, kehrte aber wieder unverrichteter Dinge zum Revier zurück. „Die Polizei war gerade weg, als der andere, der betrunken war, mit einem Stein nach mir geworfen und mich am Kopf getroffen hat. Das musste im Krankenhaus genäht werden“, erklärte das Opfer, das aus Offenburg angereist war. Er hat den Angeklagten zweifelsfrei identifiziert. Gegen 21 Uhr tauchte er mit einem Augenzeugen auf dem Ellwanger Polizeirevier auf: „Die Wunde und die Naht waren deutlich zu sehen“, so der Sachbearbeiter.

Dass sein Angreifer ihn und den Augenzeugen mit den Worten „Ich bringe euch um, wenn ihr mich anzeigt“ bedroht haben soll, bestätigte der Mann vor Gericht nicht. Daher wurde das Verfahren in diesem Anklagepunkt eingestellt.

Die Beweisaufnahme ließ keinen Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Oberstaatsanwalt Jürgen Volmer beantragte zehn Monate auf Bewährung und 800 Euro, Verteidiger Rainer Schwarz acht Monate und 100 Euro Geldbuße. Richter Strecker hielt neun Monate auf Bewährung und 500 Euro, in Raten zu 100 Euro zu zahlen an die Stiftung Deutsche Leukämie- und Lymphom-Hilfe, für angemessen.

Der Verurteilte verließ das Amtsgericht als freier Mann, der Haftbefehl wurde aufgehoben. Er trägt auch die Kosten des Verfahrens. Das Urteil ist rechtskräftig.