Streetfood Festival lockt die Massen an

Nach Herzenslust schlemmen konnte man am Samstag und Sonntag beim Streetfood Festival auf dem Ellwanger Marktplatz. Internationale kulinarische Genüsse waren bei rund einem Dutzend Ständen angesagt. Die Besucher strömten in Scharen, vor allem am lauen Samstagabend, ließen sich mit Freunden an den Biertischgarnituren nieder und staunten nicht schlecht über die originellen schwarzen und pinken Food Trucks.

Geislingen, Straubing, Günzburg, Kulmbach, und dann Ellwangen: Die Food Trucks sind das ganze Jahr über mit ihren Gaumenfreuden in vielen Städten in Baden-Württemberg und Bayern unterwegs. An den nächsten Wochenenden geht es nach Puchheim, Erding und Senden, und vom 22. bis 23. September sind die Essensfahrzeuge wieder ganz in unserer Nähe, nämlich in Dinkelsbühl.

Zwei Dinge sollte man auf jeden Fall mitbringen, wenn man auf ein Streetfood Festival geht: Reichlich Hunger und viel Zeit. Die nötige Lust aufs Essen kriegt man, wenn man das vielfältige Speisenangebot studiert. So gibt es beispielsweise thailändische und indonesische Gerichte wie das Thai Curry Spezial, Frühlingsrollen und leckeres Geflügelfleisch in Chili-Kurkuma-Soße mit Reis und frischem Gemüse. Aber auch Gourmet Hot Dogs, ungarische Lángos, Süßkartoffelpommes, Spare Ribs aus dem Smoker, Beef Ribs mit Krautsalat, Kartoffelchips und Schaschlikspieße sind im Angebot, sowie etwas ausgefallenere Sachen wie Straußenfleisch, der „Smoky Bird“.

Und als Nachtisch vielleicht Strudel Waldbeere, Apfel oder Erdbeere, Donuts von der „Donutfactory“ oder hausgemachte Waffeln gefällig. An süßen Brezeln gibt es Schokobreze und Nussbreze ebenso wie Kirschbreze und Mohnbreze. Und wer dann immer noch nicht genug hat, kann noch verschiedene Cocktails trinken, oder in die Shisha Lounge gehen und zur Entspannung Shisha rauchen. Für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut.