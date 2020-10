Straßentheater verfolgt Spuren nach Grafeneck

„Hierbleiben … Spuren nach Grafeneck“ heißt ein Straßentheaterprojekt des Reutlinger Theaters „Die Tonne“. Es wird am Donnerstag, 15. Oktober, ab 11 Uhr in Ellwangen auf dem Marktplatz aufgeführt.

Das Projekt nimmt ein historisch bedeutendes Ereignis zum Anlass. Durch die Begegnung der Darsteller mit Behinderung im öffentlichen Raum wird auch ihre heutige Situation aufgezeigt. Die berüchtigten „Grauen Busse“ kamen auch zum Rabenhof nach Ellwangen, in die damalige „Landesfürsorgeanstalt für Schwachsinnige“, und deportierten Menschen mit Einschränkungen nach Grafeneck, die dort am Tag der Ankunft ermordet wurden. Insgesamt wurden in der Zeit des Nationalsozialismus 10 654 Menschen mit Behinderungen oder geistigen Erkrankungen in Grafeneck ermordet, weil sie den Nationalsozialisten als „lebensunwert“ galten.

In Anspielung an die „Grauen Busse“, die damals zur Deportation dienten, wurden 25 Herkunftsorte der Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg ausgesucht. Grafeneck selbst ist Teil dieser 25 Orte. Der Theaterbus fährt mit dem inklusiven Ensemble, Requisiten, Bühnenbild, Kunstobjekten und weiterem direkt vor Ort. Unter der Regie von Enrico Urbanek wird das Projekt vom Theater Reutlingen Die Tonne umgesetzt.

Bei diesem Projekt verbinden sich Choreografie mit Musik, bildender Kunst, Medienkunst und dokumentarischen Elementen. Über eine Auseinandersetzung zwischen Ensemble und Publikum werden Denkanstöße gegeben, die weit über Betroffenheit einerseits und Information andererseits hinausgehen sollen. Durch den Einsatz historischer Fakten in Zusammenarbeit mit dem Dokumentationszentrum Gedenkstätte Grafeneck und dem Rabenhof in Ellwangen, eine von den Deportationen betroffene Einrichtung, wird jeweils ein direkter regionaler und gesellschaftlicher Bezug hergestellt.

Der Bus verweilt circa zwei Stunden auf dem Marktplatz und bietet verschiedene Begegnungen mit dem Ensemble. Die Interaktionen mit dem Publikum können aufgrund der Corona-Pandemie nur unter gebührendem Abstand stattfinden. Um die Abstände einzuhalten, sind Stühle in einem abgesperrten Bereich vor der Bühne vorhanden. Das Projekt ist bis 18. Oktober in Baden-Württemberg unterwegs. Weiter geht es nach der Winterpause ab Frühjahr 2021.

Das seit 60 Jahren bestehende Theater Reutlingen „Die Tonne“ hat bereits seit vielen Jahren Erfahrungen mit der inklusiven Theaterarbeit und präsentiert die entwickelten Inszenierungen regelmäßig auf Festivals im deutschsprachigen Raum. Seit 2012 gibt es am Theater „Die Tonne“ eine Initiative, bei der Menschen mit Beeinträchtigungen einen Teil ihrer Arbeitszeit am Theater absolvieren und dort eine künstlerische Ausbildung erhalten. Das Projekt wird gefördert durch die Leader-Förderung (ein von der EU eingerichtetes Förderpaket für die Entwicklung im ländlichen Raum) und von der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“ im Rahmen von „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes, den Landkreis Reutlingen sowie durch Daimler Truck.

Zu den Kooperationspartnern gehört auch die Habila GmbH Rappertshofen Reutlingen.