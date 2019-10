Strahlende Gewinnerkinder

Im Ellwanger Rathaus sind vor Kurzem die Gewinner des Luftballonwettbewerbs gekürt worden, der im September im Rahmen des Fußballspiels der Nationen auf dem Sportgelände in Rindelbach stattgefunden hatte.

Über 100 Luftballons suchten dabei ihren Weg in den Himmel. Davon wurden dann elf Karten an die Stadt Ellwangen zurückgesandt. Oberbürgermeister Michael Dambacher und der Integrationsbeauftragte der Stadt Ellwangen, Jürgen Schäfer, konnten im Rathaus die Preise an die glücklichen Gewinner überreichen. Den ersten Platz ergatterte sich Hira Korkut, die sich über ein Trikot von Arne Feick (1. FC Heidenheim) freuen durfte. Ihr Luftballon flog mit 115 Kilometern am weitesten. Der zweite Platz ging an Meryem Korkut, die ein Trikot von Fabio Kaufmann (Würzburger Kickers) gewann. Die weiteren Gewinner sind: Lea Diemer, Pascal Hilsenbek, Senem Korkut, Alina Marquardt, Emir Korkut, David Knezevic, Theo Hauber, Sophia Renschler und Eric Egetenmeier.

Jürgen Schäfer betonte, dass sich die Stadt Ellwangen mit dem Fußballspiel der Nationen für eine gelebte Willkommenskultur einsetzt. Fußball habe eine verbindende Kraft, er grenze niemanden aus, brachte es Schäfer auf den Punkt.

„Auf ein Neues im Jahr 2020“, verriet Oberbürgermeister Dambacher, der so schon durchblicken ließ, dass das Fußballspiel der Nationen auch im nächsten Jahr im Veranstaltungskalender der Stadt Ellwangen fest eingeplant ist. Denn das Spiel mit dem Fußball schafft die vielleicht wichtigsten Begegnungsstätten für Ausländer, Migranten und Deutsche, so Dambacher. Zum zehnjährigen Jubiläum des Fußballspiels der Nationen versprach der Verwaltungschef, dass sich die Stadt Ellwangen etwas ganz Besonderes einfallen lässt.