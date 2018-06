Straftaten: Darum ist in Ellwangen keine Entspannung in Sicht

Im Wettrennen zwischen den Städten Ellwangen, Aalen und Schwäbisch Gmünd schafft es Ellwangen nicht oft auf Platz 1. Bei der Kriminalitätsbelastung schon. Da liegt die Stadt mit einem Wert von 7628 deutlich über Gmünd (5917) und Aalen (4241). Das zeigt die Kriminalstatistik, die der Leiter des Ellwanger Polizeireviers, Gerald Jüngel, im Gemeinderat vorgestellt hat.

Die Kriminalitätsbelastung ist ein mathematischer Wert. Dabei wird die Zahl der Fälle mit 100 000 multipliziert und dann durch die Zahl der Einwohner geteilt. Damit soll die Kriminalität in Städten vergleichbar werden, unabhängig von der Größe. Wobei Ellwangen schon vor der LEA immer vor Aalen lag und etwa gleich auf wie Schwäbisch Gmünd, wie Jüngel erläuterte.

Reale Straftaten hat es in Ellwangen im vergangenen Jahr 1965 gegeben. Rechnet man die Verstöße heraus, die nur Flüchtlinge begehen können (Asyl- und Aufenthaltsgesetz, Urkundenfälschung durch falsche Pässe), bleiben noch 1674. Falsche Pässe sind vor allem solche, die vom IS ausgestellt worden sind, erläuterte Jüngel. Die Zahl ist in Ellwangen deshalb hoch, weil in der LEA eine Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ist, wo Flüchtlinge registriert und ihre Pässe zur Überprüfung eingezogen werden.

Auch im dritten Jahr mit der LEA bleibt die Zahl der Straftaten in Ellwangen hoch. (Foto: Grafik: gr)

Gestiegen ist aber nicht nur die Zahl der Straftaten, sondern auch die Aufklärungsquote der Polizei, nämlich von 57,9 Prozent (2015) auf 67,7 Prozent.

LEA: Die Zahl der Straftaten in der LEA insgesamt lag im vergangenen Jahr bei 571. Vergleichszahlen gibt es noch nicht, weil es den „Tatort LEA“ in der Statistik erst seit Mitte 2016 gibt. Unter diese 571 fallen 171 Fälschungsdelikte und 210 Diebstahlsdelikte, die aber nicht in der LEA begangen wurden. Laut Jüngel handelte es sich um eine Gruppe von Algeriern, die Ladendiebstähle beging und beim Betreten der LEA kontrolliert wurde. Weshalb die Fälle in die Statistik von Ellwangen einfließen und nicht in die der Orte, wo die Diebstähle begangen wurden.

Neben der LEA war ein weiterer Schwerpunkt für Diebstähle Neunheim / Neunstadt mit Kaufland und Autohof. Auf dem gesamten Stadtgebiet gab es 644 Diebstähle (2016: 498; 2015: 681).

Straßenkriminalität: Hier lagen die Zahlen vor der LEA bei 180, 2015 stiegen die Fälle auf 249, 2016 auf 251. Im vergangenen Jahr waren es 197. Mit 15 Fällen war Pfahlheim ein Schwerpunkt, weil es eine ganze Serie von aufgeschlitzten Reifen gab.

Rohheitsdelikte: Es wurden 261 Fälle verzeichnet, davor waren es 327 (2015) und 255 (2016). Vor der LEA waren es rund 180. Schwerpunkte sind die LEA und die Innenstadt. Hochgeschnellt von 16 auf 27 sind die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, was Jüngel auf den nach Köln geänderten Strafrechtsparagrafen zurückführte. Deutlich zurückgegangen ist die Gewalt gegen Polizeibeamte, nämlich von 20 auf 10. Gleich geblieben ist die Gewalt in Bussen und Bahnen mit je fünf Delikten 2017 und 2016.

Einbrüche und Rauschgift: Das ist die wirklich gute Nachricht. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist auf einem Rekordtief von vier. 2016 waren es 13, im Jahr davor 23. Die Rauschgiftkriminalität liegt mit 66 Fällen auf dem Niveau von 2015, 2016 hatte es einen Rückgang auf 45 gegeben. Vor der LEA wurden 25 Fälle gezählt.

Tatverdächtige: Die Zahl ist von 1058 im Vorjahr auf 985 zurückgegangen, das gilt auch für die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen, die von 602 auf 549 gesunken ist, davon waren 440 Flüchtlinge und Zuwanderer. Die Nationalitätenliste führen Syrer und Araber mit 120 Tatverdächtigen an, was wieder an den IS-Pässen liegt, gefolgt von Algeriern mit 74 (2016: 167).

Opfer: Nicht jeder ist laut Kriminalstatistik ein Opfer, stellte Jüngel klar. Nicht als Opfer gezählt werden zum Beispiel Geschädigte durch Diebstahl, Betrug oder Vermögens- und Fälschungsdelikte. Die Zahl stieg von 320 auf 335. 230 wurden Opfer von Körperverletzung, 69 von Freiheitsberaubung oder Nötigung, neun von räuberischer Erpressung. 15 Opfer waren Kinder, 37 Jugendliche und 48 Heranwachsende. Zurückgegangen sind die Einsätze wegen häuslicher Gewalt von 61 auf 32, die Zahl der Platzverweise blieb mit sieben etwa gleich.

Hariolf Brenner (Freie Bürger) sorgte sich wegen der Kriminalitätsbelastung. Die sei doppelt so hoch wie in Aalen. Das liege auch daran, dass Passdelikte wegen des Bamf in Aalen und Gmünd nicht auftauchten, sagte Jüngel. Man müsse sich ernsthaft damit befasssen, dass die Fallzahlen heute 35 Prozent höher lägen als vor der LEA, forderte Hans-Peter Krämer (Freie Bürger).

Oberbürgeremeister Karl Hilsenbek freute sich darüber, dass die Wohnungseinbrüche auf einem Rekordtief liegen. Ob es diesen Trend auch anderswo gebe? Die Zahlen seien insgesamt zurückgegangen, sagte Jüngel, aber nicht wie in Ellwangen.

