Stödtlen feiert: Alles bereit fürs Leonhardsfest

Süffig ist es und bernsteinfarben. Das von der Rotochsenbrauerei Ellwangen eigens für das Leonhardsfest in Stödtlen gebraute Bier ist fertig. Und was könnte besser zum Probieren passen, als der Tag des Bieres am vergangenen Freitag. Brauereichef Alexander Veit hatte in den Rotochsen eingeladen und Berthold Reeb (Bierchef des Leonhardsfestes), Pfarrer Jens Kimmerle, Bürgermeister Ralf Leinberger, Josef Helmle (gewählter Vorsitzender des Stödtlener Kirchengemeinderats) sowie Daniel Feil (Vorsitzender Festausschuss) ließen sich das nicht entgehen. Für das Festbier fanden sie ausnahmslos lobende Worte.

Seit fünf Jahren wird eigens für das Leonhardsfest ein Bier gebraut. Zwei Jahre lang mussten die Fans dieses süffigen Getränks coronabedingt warten, nun ist es wieder so weit. Braumeister Robert Ochsenkühn erläuterte stolz das Getränk, das vor sieben Wochen gebraut wurde und durch die Lagerung noch würziger geworden ist: Das Bier ist stärker als das Exportbier der Rotochsenbrauerei, hat weniger Hopfenanteile und ist dadurch weniger herb, der Alkoholgehalt beträgt rund 5,7 Prozent.

Eine weitere Tradition beim Leonhardsfest ist, dass bei der Bierprobe am Freitagabend ein Liter Festbier soviel kostet, wie das Leonhardsfest alt ist. Das sind in diesem Jahr 45 Jahre, also kostet die Maß Bier 4,50 Euro. Das gilt jedoch nur für die Bierprobe.

Den obligatorischen Bieranstich übernimmt in diesem Jahr Pfarrer Jens Kimmerle, der schon ein bisschen aufgeregt ist, wie er im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ verraten hat. Denn es ist sein erster. Doch an sich kann überhaupt nichts schiefgehen, denn ihm zur Seite stehen Brauereichef Alexander Veit und Bürgermeister Ralf Leinberger, beides erfahrene Bieranstecher.

Danach steht so einiges auf dem Programm beim Leonhardsfest 2022, das vom 19. bis 22. August stattfindet. Freitag, 19. August, 20 Uhr, Bieranstich und Bierprobe. Zur Unterhaltung spielen die Virngrundmusikanten unter der Leitung von Eugen Pukrop. Samstag, 20. August, ab 14 Uhr, Preisschafkopfen. Der erste Preis beträgt 300 Euro (2. Preis 150, 3. Preis 75 Euro). Ab 14 Uhr trifft sich traditionell die ältere Generation im Festzelt bei Kaffee und Kuchen. Die Senioren werden auf Anfrage von Bürgermeister Ralf Leinberger und einem Fahrerteam abgeholt. Ab 19 Uhr ist Stimmungsabend mit dem „Bodensee-Quintett“. Der Sonntag, 21. August, beginnt um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Jens Kimmerle und musikalisch mitgestaltet durch die Virngrundmusikanten sowie dem Liederkranz Stödtlen. Anschließend wartet ein reichhaltiger Mittagstisch mit bekannt gutem Hammelbraten, den Leonhardsbratwürsten, Gegrilltem, selbstgemachtem Kartoffelsalat, Sauerkraut und vielem mehr (Das Essensangebot gilt über die gesamten vier Tage). Am Nachmittag gibt’s Kaffee und Kuchen. Zur Unterhaltung spielt die Jugendkapelle Stödtlen-Tannhausen. Ab 18.30 Uhr ist großer Unterhaltungsabend mit der Trachtenkapelle Musikverein Pfahlheim unter der Leitung von Bernd Essig.

Am Montag, 22. August, ist ab 19 Uhr Festausklang mit der Partyband „Besenkracher“. Gegen 22.30 Uhr wird ein großes Brillantfeuerwerk gezündet.