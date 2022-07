Stimmungsvolle Musik und schmackhafte Kaltgetränke

„Auf zur Biermeile nach Rattstadt“ – unter diesem Motto sind am vergangenen Samstag wieder viele Besucher auf den Festplatz nach Rattstadt gekommen.

Wie die letzten Male konnte das Organisationsteam des Musikvereins Rattstadt mit seinem abwechslungsreichen musikalischen Programm und dem ausgefallenen Sortiment an Getränken auch dieses Jahr wieder Jung und Alt auf die Biermeile locken. Ab 19 Uhr unterhielt mit OxaBlech, eine neu gegründete Blasmusik-Gruppe, sowohl mit traditioneller Blasmusik als auch mit modernerem Liedgut die Gäste im Bierzelt. Der Funke der ansteckend begeisternden Gruppe sprang schnell aufs Publikum über, schon nach wenigen Liedern standen die Besucher auf den Bänken.

Parallel dazu fand im Open-Air-Bereich der Biermeile-Cup statt, bei dem 19 Teams in unterschiedlichen, zum Motto passenden Spielen um den Sieg kämpften. Den Sieg konnte sich dieses Jahr bereits zum zweiten Mal die Mädels-Truppe „Don Promillo“ sichern. Nach dem Biermeile-Cup unterhielt im aufwendig dekorierten und neu gestalteten Open-Air Bereich DJ-Schlieda mit seinen Beats die Gäste. Das große Sortiment an Getränken, von anti- und alkoholischen Cocktails über verschiedene Sekt-Mixgetränke, klassische Gespritzte und natürlich das große Bierangebot mit 20 verschiedenen Sorten aus sieben unterschiedlichen Ländern wurde von den Gästen an den verschiedenen Bars und Theken gerne ausprobiert.

Ab 22 Uhr heizte auf der Bierzelt Bühne dann die Party-Band Die Jungen Illertaler den Besuchern richtig ein. Mit ihrer einzigartigen Besetzung aus Blechbläsern, elektrischen Gitarren, Schlagzeug und Gesang sowie ihrer abwechslungsreichen Liedauswahl von AC/DC bis Wolfgang Petry sorgten sie bei Jung und Alt bis zum Schluss für ausgelassene Stimmung.