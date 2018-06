Stimmungsmache gegen LEA

In der Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Udo Stein geht es hauptsächlich um eins: Geld. Wie viel muss der Steuerzahler für die Flüchtlinge ausgeben. Mit diesen gezielten Fragen versucht die AfD den potenziellen Wähler dort zu treffen, wo es ihm sicher weh tut: am Geldbeutel. Über diese Emotion wird Stimmung gemacht – gegen die LEA und ihre Bewohner. Auch auf dem Rücken der Polizisten.

Doch die Ausführungen des Innenministeriums zeigen eines deutlich. Die Beamten werden nicht für die Großrazzia in der Ellwanger LEA bezahlt, sondern dafür, dass sie ihre Arbeit machen. So wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Der Einsatz kostet also nicht mehr als die gleiche Anzahl an Stunden bei einer Verkehrskontrolle oder im Streifendienst.

Es kann argumentiert werden, dass die Polizeibeamten in dieser Größenordnung woanders auch gebraucht werden. Das stimmt sicherlich. Aber das werden sie auch, wenn sie einen Demonstrationszug der AfD vor Gegendemonstranten schützen müssen.