Stilles Gedenken am Volkstrauertag: Frieden ist nicht selbstverständlich

Pandemiebedingt haben in Ellwangen auf dem Friedhof Sankt Wolfgang sowie in Pfahlheim, Rindelbach/Schönenberg, Röhlingen, Schrezheim, Rotenbach, Eggenrot und Schleifhäusle die Gedenkfeiern zur Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Beim Friedensengel des Bildhauers Fritz Nuss auf dem Ehrenhof der Wolfgangskirche waren es Oberstleutnant Martin Abel, Stabsfeldwebel Siegfried Höppener und Stabsunteroffizierin Jennifer Roth vom Bundessprachenamt V. Inspektion, sowie Kasernenkommandant Torsten Schäufele, der stellvertretende Vorsitzende des Sozialverbands VDK Ellwangen Wolfgang Berghausen und OB Michael Dambacher, die der Kriegsopfer gedachten.

Zeitgleich wurden Gedanken zum Volkstrauertag 2020 von Michael Hoffmann auf der städtischen Homepage als Text und Audio veröffentlicht. Michael Hoffmann, Geschichtsdidaktiker und stellvertretender Vorsitzender des Ellwanger Geschichts- und Altertumsvereins, stellt dabei als eine Lehre des Zweiten Weltkriegs die Verantwortung des einzelnen in den Mittelpunkt. „Wer nicht im Kleinen und rechtzeitig Verantwortung übernimmt, muss sich nicht wundern, wenn im Großen Frieden und Freiheit gefährdet sind“. Frieden sei nicht selbstverständlich, sei leicht verspielt und müsse immer wieder gestiftet werden; auch sei die Freiheit schnell in Gefahr.

„Auch in der Gegenwart, wo wir in einer grundlegend anders gearteten Ausnahmesituation leben, wird es jetzt nur gehen, wenn wir uns als Verantwortungsgemeinschaft verstehen, wo der eine auf den anderen aufpasst und sich sorgt, in den Schulklassen und Betrieben, in den Vereinen und im Privaten. Freiheit ist nur Freiheit, wenn sie an Verantwortung gebunden ist.“