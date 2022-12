Stiftung Home for Hope: Ellwanger Chefarzt besucht Waisenhaus in Ghana

Bereits zum elften Mal ist Carolin Hoffmann von der Stiftung Home for Hope nach Ghana gereist, um dort die laufenden Projekte im Auge zu behalten und ein weiteres Gebäude des Waisenhauses einzuweihen. Außerdem konnte sie einen besonderen Gast empfangen: Der Ellwanger Chefarzt und Uruloge Peter Jung.

Den Grundstein für die Stiftung Home for Hope legte ein Freiwilligen Dienst Hoffmanns im Jahr 2012 in Ghana. Sie arbeitete im Waisenhaus Home for Hope in dem Dorf Gomoa Tarkwa und lernte dort Larissa Zwingel kennen, mit der sie im Jahr 2014 die Stiftung gründete. „Wir wollten helfen und das professionell machen“, erinnert sich Hoffmann zurück.

Das Video zeigt einen Drohnenflug über das Gelände des Waisenhauses in Ghana.

Seitdem ist viel passiert: Ein Trinkwasserbrunnen sowie Strom wurde vor Ort installiert. 2016 entstand eine eigene Schule, die die Kinder vom Kindergarten bis zur Junior Highschool besuchen können. Diese wächst stetig weiter und verfügt inzwischen über mehrere Klassenzimmer und ein Lehrerzimmer.

Bei ihrem elften Besuch in Ghana konnten die beiden Stiftungsgründerinnen noch einen weiteren Gebäudeteil der Schule mit Möbeln ausstatten und letztlich auch einweihen. Darin ist eine Bibliothek sowie ein Computerlabor – ICT-Center – untergebracht. Somit erhalten die Schüler ab der fünften Klasse künftig auch Computerunterricht, um notwendige digitale Fähigkeiten zu erlernen, die sie irgendwann auf dem Arbeitsmarkt benötigen werden. Denn die Kinder und Jugendlichen des Waisenhauses Home for Hope sollen die Bildung bekommen, die sie brauchen, um später ein eigenenständiges Leben zu führen, so Carolin Hoffmann, die zusammen mit Larissa Zwingel einmal im Jahr nach Ghana reist, um das Waisenhaus und die Schule zu besuchen.

Diese konnte im vergangenen Jahr nicht mitreisen, weswegen Hoffmanns Schwester mit nach Ghana reiste. Diese erzählte Carolin Hoffmann, dass der Ellwanger Chefarzt Peter Jung ebenfalls sehr aktiv für „Ärzte in Afrika“ sei. Ein erster Kontakt entstand. Durch Zufall waren Peter Jung und Carolin Hoffmann dann in diesem Jahr zeitgleich in Ghana und ein Treffen im Waisenhaus wurde ausgemacht.

Es hat mich beeindruckt, dass jemand ebenfalls so viel Begeisterung für Afrika zeigt Carolin Hoffmann, Stiftung Home for Hope

Sie habe sich sehr gefreut, dass das Treffen stattfinden konnte. „Es hat mich beeindruckt, dass jemand ebenfalls so viel Begeisterung für Afrika zeigt“, sagt Carolin Hoffmann. Sie hätten Jung und einem Kollegen das gesamte Gelände gezeigt und man sei sich einig, dass man künftig zusammenarbeiten wolle, so Hoffmann.

Auf medizinischer Ebene wird eine Zusammenarbeit jedoch schwierig werden, da Jung als Uruloge überwiegend ältere Patienten betreut. Nichtsdestotrotz sei ein langfristiges Ziel auf dem Gelände des Waisenhauses ein Gesundheitszentrum für die Schüler zu errichten, erklärt Hoffmann, die in Westhausen aufgewachsen ist und inzwischen in Aalen lebt.

Mit diesem Schulbus werden täglich rund 40 Kinder transportiert. Der Zustand des Gefährts ist sehr schlecht, weswegen baldmöglichst ein neuer angeschafft werden soll. (Foto: Home for Hope)

Der Baubeginn ist für Ende Januar geplant, ob dieser Termin eingehalten werden könne, sei noch unklar, sagt Carolin Hoffmann. Die Inflation in Ghana sei sehr extrem, sodass nicht klar seien, wie hoch die Baukosten noch steigen würden. Ebenso dringend sei die Beschaffung eines neuen Schulbusses. Dieser holt die Kinder täglich aus den umliegenden Dörfern ab und sei „vollgestopft“ mit 40 Kindern. Das sei kein tragbarer Zustand mehr. Daher hoffen Carolin Hoffmann und Larissa Zwingel auf Spenden, die in Ghana dringend gebraucht werden.