Stiftskeller in Ellwangen macht nach 39 Jahren dicht

Die Ellwanger werden sie vermissen: Am 14. Mai ist das letzte Mal geöffnet, dann sperren Marianne und Erich Mohring den Stiftskeller zu. 39 Jahre haben sie sich in dem urigen Kellerlokal um das Wohl ihrer Gäste gekümmert. Jetzt gehen sie in den Ruhestand.

Viele wunderbare, kulinarische und aufregende Jahre seien es gewesen, schreiben Mohrings in ihrem Aushang. Jetzt hängen sie die Schürzen an den Nagel und lassen viele wehmütige Gäste zurück. Viele bedanken sich für die schönen Stunden mit Blumen, die Bürgergarde hat ein Fotobuch gebastelt, andere schicken Briefe.

Wobei die Ära Mohring in der Gastronomie ja nicht zu Ende geht. Sohn Marc hat vor zweieinhalb Jahren die Alte Linde in Waldhausen übernommen und setzt die Tradition seiner Eltern fort.

Marianne und Erich Mohring prägen die Gastronomie in der Innenstadt seit fast 40 Jahren. Damals haben sie den Stiftskeller übernommen. Der war schon sieben Jahr alt, hatte drei Pächterwechsel hinter sich und war einige Monate leer gestanden. Unter Mohrings hat sich der Stiftskeller einen guten Namen gemacht. Die Vereine sind gekommen, die Stammtische, der Kirchenchor. Für dessen Mitglieder hat Erich Mohring auch noch gekocht, wenn’s schon spät war.

Einige Jahre lang haben Mohrings neben dem Stiftskeller auch das Stadthallen-Restaurant und die Wirtschaft im Wellenbad betrieben. Sie sind von einem Lokal zum nächsten gependelt und haben alle drei am Laufen gehalten. Das wäre heute nicht mehr denkbar. Einfach, weil kein Personal mehr zu bekommen ist.

Früher habe es auf eine Putzstelle jede Menge Bewerbungen gegeben und die Anfragen nach einer Lehrstelle im Service oder der Küche haben sich gestapelt. Davon können Gastronomen heute nur noch träumen. Den letzten Azubi beschäftigt Sohn Marc Mohring weiter.

Die Gäste werden ihnen fehlen

Ganze Generationen haben dem Stiftskeller die Treue gehalten. Von manchen Familien haben dort erst die Eltern ihre Hochzeit gefeiert und später die Kinder. „Wir haben treue Gäste“, sagt Marianne Mohring. Und internationale. Das liegt an den großen Betriebe in Ellwangen und Umgebung. Das werden sie vermissen.

Es hätte noch weitergehen können. Am Keller, am Geschäft oder an den Kunden liegt es nicht, dass sie nun aufhören, sagt Erich Mohring. Aber die Option, den Pachtvertrag um weitere fünf Jahre zu verlängern, haben sie nicht gezogen.

Übergabe an Nachfolger gescheitert

Wegen des gewaltigen Investitionsstaus. Lüftung, Klimaanlage, Frischluftzufuhr, überall müsste etwas gemacht werden. Es sei einfach vergessen worden, in den 45 Jahren, die es den Stiftskeller gibt, auch mal zu renovieren, sagt Mohring.

Daran ist auch die Übergabe an einen Nachfolger gescheitert. Es hätte einen gegeben, der auch die Räume der Apotheke einbezogen hätte. Von dort auch hätte man den Marktplatz mitbewirtschaften können, was über das Kellerlokal, das sechs, sieben Meter unter Straßenniveau liegt, schlicht nicht möglich ist. Aber das hat sich zerschlagen.

Nun ist also bald Schluss im Stiftskeller. Am 14. Mai ist das letzte Mal für Gäste geöffnet. Ein paar Tage später wird das letzte große Fest gefeiert, die Hochzeit von Mohrings Tochter. Dann wird ausgeräumt und Geschirr, Töpfe, Besteck und Gerätschaften verkauft. Danach hängen Marianne und Erich Mohring ihre Schürzen dann endgültig an den Nagel und genießen den Ruhestand.

