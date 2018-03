Stiftsbund setzt Eckpfeiler des Ellwanger Kulturlebens

Bei der Hauptversammlung des Kulturvereins Stiftsbund in der Weinstube Kanne hat der Vorsitzende Michael Spang in seinem Rechenschaftsbericht eine positive Bilanz seines ersten Amtsjahres gezogen. Der Verein sei mit insgesamt 23 Veranstaltungen über das Jahr 2017 seiner Verpflichtung nachgekommen, besondere kulturelle Akzente für das Ellwanger Kulturleben zu setzen.

Die wieder sehr gut besuchten Schlosskonzerte, die über das engere lokale Umfeld hinaus einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen, und die Kleinkunstveranstaltungen im Atelier Kurz, seien mittlerweile Eckpfeiler des Ellwanger Kulturlebens und trügen wesentlich zum Profil des Stiftsbunds bei. Hinzu kommen Ausstellungsfahrten, Studienreisen und Vorträge, die nach wie vor, so Spang weiter, auf großes Interesse stoßen und das Portfolio des Vereins abrunden.

Der Vorsitzende sprach dem Stiftsbund-Beirat und auch den Kooperationspartnern des Vereins, dem Geschichts- und Altertumsverein, dem Kulturamt und dem Kunstverein, seinen Dank aus. Ein besonderes Augenmerk legte er auf das Sponsoring: Neben der Stadt, der Kreissparkasse Ostalb und der Ellwanger Baugenossenschaft sei nun auch Dr. Richard Krombholz von der Adler-Apotheke zum Kreis der Sponsoren gestoßen.

Im Anschluss legte die neue Kassiererin Gabriele Dolzer der Versammlung ihren Bericht vor. Das Vermögen des Vereins blieb über das vergangene Kalenderjahr, nicht zuletzt auch wegen der sogar leicht gestiegenen Mitgliederzahlen, praktisch unverändert. Nach dem Prüfbericht durch Ludwig Haas attestierte die Mitgliederversammlung dem Vorstand eine gute Arbeit.

Der Vorsitzende informierte die Mitglieder, dass zum Jahreswechsel auch die Eintrittspreise leicht erhöht wurden, jeweils um zwei Euro für Mitglieder und Nichtmitglieder. Der Preis für Schüler und Studierende bleibe aber bei fünf Euro, da es ja ein Anliegen des Vereins sei, gerade Jugendliche für die Kulturveranstaltungen zu gewinnen. Einstimmig akzeptiert wurde der Vorschlag des Beirats, auch die Mitgliedsbeiträge moderat zu erhöhen: von 20 auf 23 Euro für Einzelmitgliedschaften und von 25 auf 30 Euro für Familienmitgliedschaften. Spang begründete den Antrag damit, dass der Beitrag seit mindestens zehn Jahren unverändert sei, Kosten für Gagen und Veranstaltungstechnik jedoch in diesem Zeitraum gestiegen seien.

Zum Abschluss hielt Andreas Schaaf, Geschichtslehrer am Peutinger-Gymnasium und Kenner der römischen Geschichte des süddeutschen Raumes, einen Vortrag mit dem Titel „Quo vadis, Romane? – ein kleiner Ausflug in die Weltkenntnis der Antike anhand der Tabula Peutingeriana“. Schaaf zeigte auf, welche Funktionen nach dem aktuellen Stand der Forschung diese mittelalterliche Kopie einer antiken Straßenkarte der damals bekannten Welt erfüllte. Dabei zeichnete er auch die Wege nach, welche die Tabula Peutingeriana, die einst im Besitz des Ellwanger Stiftsdekans und Namenspatrons des Gymnasiums, Ingnatius Desiderius von Peutingen (1641 bis 1718), war, genommen hatte, bis sie schließlich in die Österreichische Nationalbibliothek in Wien gelangte. Ob die Karte jemals wirklich in Ellwangen war oder in Augsburg, der Heimat der Familie Peutinger, blieb, ist bislang noch nicht geklärt.