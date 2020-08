Am Sonntag, 30. August, lädt die „action spurensuche“ zu einer Sternwallfahrt auf den Spuren Philipp Jeningens ein. Diese tritt an die Stelle der traditionellen Fußwallfahrt von Eichstätt nach Ellwangen, die wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden kannt werden kann. Treffpunkte sind um 13 Uhr an vier Kirchen, die jeweils rund acht Kilometer vom Schönenberg entfernt sind: die Kapelle in Jagstzell-Dankoltsweiler, das Comboni-Kloster Josefstal, die Kirche Sankt Nikolaus in Dalkingen und die Kapelle „Zur Schmerzhaften Mutter“ in Hirlbach.

„Auf den Spuren Philipp Jeningens aus Orten des Virngrunds zum Schönenberg zu pilgern, vom dem aus er zu seinen Predigten, Katechesen und Krankenbesuchen ins Umland aufbrach, hat eine wunderbare Symbolik“, sagt Dr. Wolfgang Steffel vom Leitungsteam der „action spurensuche“. Es ermögliche den Teilnehmern, sich in das Wirken und Denken des Volksmissionars einzufühlen und daraus Stärkung für den eigenen Glauben zu erfahren.

Thematisch soll mit der Sternnwallfahrt die Trilogie zum Glaubensbekenntnis abgeschlossen werden. Ging es bei der Fußwallfahrt 2018 um Christus, den Sohn, und 2019 um den Heiligen Geist, heißt das Motto in diesem Jahr „Ich glaube an Gott, Vater und Schöpfer“.

Auf dem der Sternwallfahrt gibt es Stationen zum An- und Innehalten, mit Impulsen, Gesprächsanregungen und schweigenden Wegabschnitten zum inneren Nachklingenlassen, die einem Rat des Ignatius von Loyola folgen, dessen Spiritualität sich der Pilgertag und der gesamte Ansatz der „action spurensuche“ verpflichtet wissen: „Nicht das Vielwissen sättigt die Seele, sondern das Verspüren der Dinge von innen her.“

Am Bergaltar des Schönenbergs sammeln sich die Gruppen bei ihrer Ankunft um 16.30 Uhr. Danach wird Kaffee und Kuchen gereicht. Um 18 Uhr beginnt die Prozession zur Ellwanger Basilika Sankt Vitus, wo um 19 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert wird. Das Team der „action spurensuche“ singt Lieder aus ihrem eigenen Repertoire, darunter auch Vertonungen von Worten Philipp Jeningens.