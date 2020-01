Sternsinger besuchen die LEA

Ellwanger Sternsinger haben am Donnerstag der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen einen Besuch abgestattet.

Mit Liedern wie „Freue Dich, Welt“, „Jubilate“ oder auch dem Klassiker „Mögen Deine Wege“ erfreuten die sechs Sternsinger Bewohner und Beschäftigte der LEA gesanglich. Bereits in den Vorjahren hatte das Leitungsteam der Sternsinger um Agnes Brauchle und Johannes Jakob einen Besuch in der LEA organisiert.

Der Auftritt in der LEA Ellwangen stand am Anfang einer kleinen Tournee, die an diesem Tag noch in zahlreiche Häuser führen wird. Viele der Sternsinger sind seit der Aussendung am Neujahrstag durch Pfarrer Michael Windisch unterwegs und haben für dieses ehrenamtliche Engagement Urlaub genommen.