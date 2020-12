Stengel-Gruppe ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Stengel-Gruppe hat 15 langjährige verdiente Mitarbeiter geehrt. Dies sind: Wolfgang Zeller, Armin Hermenau, Alexander Junker, Robert Kirsch, Renate Sachs und Aftab Daud (alle 20 Jahre). Für 25 Jahre wurden Virginia Duma-Rauch, Heiko Feile, Hakan Karaömer, Ceylan Kilinic, Josef Weimper und Herbert Böhm ausgezeichnet. 30 Jahre im Betrieb sind Franz Grundler und Ewald Jaumann. Franz Gruner ist seit 35 Jahren dabei.

„Zu Beginn diesen Jahres hätte keiner von uns gedacht, dass ein Virus unser Leben so sehr verändern kann, wie Corona es getan hat.“ Mit diesen Worten beginnt der Weihnachtsbrief der Geschäftsleitung an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In das kommende Jahr blickt die Stengel-Gruppe mit ihren 850 Mitarbeitern sehr zuversichtlich. Insbesondere die Geschäftsbereiche Hochbau mit Systembädern, IT-Infrastruktur mit Serverschränken für große Rechenzentren und Miniküchen aus Metall melden nach Unternehmensangaben eine stärkere Nachfrage.