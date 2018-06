Stehender Applaus für „Joy of Gospel“

Einen musikalischen Höhepunkt des Veranstaltungsreigens zum 50. Geburtstag der Eugen-Bolz-Realschule hat der gemischte Chor „Joy of Gospel“ in der evangelischen Stadtkirche gestaltet. Unter der Leitung von Tanja Gold-Hagel und am Klavier begleitet von Andreas Wagner hat das Ensemble, das in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert und sich seit seiner Gründung für soziale Projekte engagiert, Kirche und Publikum mit mitreißender Sangesfreude gerockt.

Schon der erste, ausdrucksstark interpretierte Song „Holy ist he Lord“ beeindruckte und begeisterte. Gospels und Spirituals wie „You raise me up“, „Free like a Bird“, „Give me a Sign“ und das stillere „Whereever I go“ ließen hervorragenden Solisten mit sozusagen „schwarzen“ Stimmen viel Raum, berühmte Friedenshymnen wie „Down by the Riverside“ setzten noch eins drauf. Schöner kann man die Frohe Botschaft nicht verkünden, das Lob Gottes nicht singen, mehr Leidenschaft ist kaum möglich.

Rhythmus reißt Besucher mit

Der Rhythmus ging spontan ins Blut, es hielt die Zuhörer nicht in den Bänken. Sie dankten mit minutenlangem Beifall und ließen die Sängerinnen und Sänger auch nach anderthalb Stunden und zwei Zugaben nur ungern ziehen. Wie stets bei seinen Konzerten, trat „Joy of Gospel“ auch dieses Mal für einen guten Zweck auf. Der Erlös des ersten Konzerts im Jubiläumsjahr des Chors soll der 1955 von den Comboni-Missionaren ins Leben gerufenen und 1962 offiziell gegründeten „Hilfe für die Bubenstadt Esmeraldas“ in Ecuador zugute kommen, die bedürftigen Jungen und seit einiger Zeit auch von Armut bedrohten Mädchen unentbehrliche Perspektiven für eine lebenswerte Zukunft gibt.