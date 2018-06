Stefan Mross sorgt für eine volle Hütte

„Immer wieder sonntags kommt Stefan und macht Spaß!“ So kennt man Stefan Mross von seiner sonntäglichen Live-Show im Ersten, und so kennt man den Sänger, Trompeter und Fernsehmoderator nun auch vom Ellwanger Volksfest auf dem Schießwasen. Denn dort, genauer gesagt im Festzelt von Sony-Boy Papert, gastierte der 42-jährige Traunsteiner am Sonntagabend eine Stunde lang. Er hielt, was er versprach, und servierte seinen Fans viel gute Laune und Wohlfühlsongs.

Ein gut aufgelegter, fröhlicher Stefan Mross ist das, was man erwartet. Und seine Fans Ellwanger Fans wurden diesbezüglich am Sonntag in auch nicht enttäuscht.

Man lasse sich den Abend doch nicht vermasseln, betonte Festwirt Sony-Boy Papert – mit Blick auf das „Fußball-Debakel“, die vorangegangene Niederlage Deutschlands im Spiel gegen Mexiko an.

Und tatsächlich. Die Stimmung im Zelt war ausgezeichnet. Zuvorderst beim Hauptakteur des Abends: Stefan Mross. Der zeigte sich gleich zu Beginn seines Auftritts sportlich, sprang problemlos über Biertischgarnituren und stimmte zuerst seinen Erkennungshit „Immer wieder sonntags“ an. Dabei marschierte er durch das Zelt, , schüttelte viele Hände und rief: „Wo sind die Hände von Ellwangen?“

Danach ist dann Party angesagt: „Zicke zacke zicke zacke hoi hoi hoi“. Eine Laola-Welle steigt, es wird munter in die Hände geklatscht. „Das ist Ellwangen. 5634 Menschen! Ist das herrlich!“, freute sich der Star. Dann amüsiert er sich über die Schweizer, speziell über die Berner, und ihre Langsamkeit, obwohl er von Vorurteilen überhaupt nichts hält. Aber auf der Großleinwand im Festzelt läuft halt gerade das Fußball-WM-Spiel zwischen der Schweiz und Brasilien.

Dann kommt ein Udo-Jürgens-Medley mit Liedern wie „Aber bitte mit Sahne“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Ehrenwertes Haus“ und „Merci cherie“. Bei „Rot, rot, rot sind die Rosen“ darf im Zelt geschunkelt werden. Es folgen die „Tulpen aus Amsterdam“ und Heinos „Blau blühender Enzian“. Mit einem Gerhard aus dem Publikum serviert er „Holladihia, holladiho Gstanzln“ und „Herzschlag für Herzschlag“ der Kastelruther Spatzen.

„Sierra Madre del Sur“ auf der Trompete

Dann... endlich holt Startrompeter Stefan Mross seine Trompete und bläst wirklich exzellent „Sierra Madre del Sur“. Für die Ellwanger hat er noch ein Geschenk parat, nämlich „Ein Stern, der euren Namen trägt“. Und was kann nach dem Song „Eine Liebe ist wie ein neues Leben“ kommen: Natürlich Ex-DSDS-Sternchen Anna-Carina Woitschack und die Lieder „Das, was ich will, bist du“ und „Ich bin geboren, um dich zu lieben“. Das ist es dann auch schon: „Servus Freunde, bis zum nächsten Mal.“ Danach gibt es im Zelt wieder bayerische Bierzeltgaudi mit der Band „Stieflziacha“, die vom Grand Prix der Volksmusik bekannt ist.