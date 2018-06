Stefan Mross kommt zum Ellwanger Volksfest

Mit einem großen Vergnügungspark mit zahlreichen Fahr-, Spiel- und Verkaufsgeschäften und einem riesigen Festzelt wartet das viertägige Ellwanger Volksfest auf dem Schießwasen auf. Los geht es am Freitag, 15. Juni, um 16 Uhr. Am Montagabend, 18. Juni, ist dann schon wieder Schluss.

Am Freitag, 15. Juni, um circa 19 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Karl Hilsenbek das Ellwanger Volksfest mit dem Bieranstich im Festzelt von Sony-Boy Papert. Die Stimmungsmusik an diesem Abend liefert die durch das Münchner Oktoberfest bekannte Band Die Partyräuber. Erstmals gibt es gleich am Eröffnungstag und nicht wie bisher zum Abschluss) ein Brillant-Höhen-Feuerwerk, es findet gegen 22.45 Uhr statt.

Am Samstag geht im Festzelt das Maibaumfest der Ellwanger Rotochsen-Brauerei über die Bühne, es beginnt um 19.30 Uhr. Für den musikalischen Part ist die Partyband „Albfetza“ zuständig, die auch vom Cannstadter Wasen und von der Bopfinger Ipfmesse bekannt ist.

Fußballfans kommen nicht zu kurz

Der Sonntag, 17. Juni, startet um 12 Uhr mit Blasmusik der Fidelen Jagsttäler des Musikvereins Rindelbach zum Frühschoppen. Um 17 Uhr wird das Spiel Deutschland gegen Mexiko im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft live auf eine Großleinwand im Festzelt übertragen. Um 19 Uhr gibt es echt bayerische Bierzeltgaudi mit der Band Stiefelziacha, die aus dem Grand Prix der Volksmusik bekannt ist. Und um circa 21 Uhr tritt der Sänger, Trompeter und Fernsehmoderator Stefan Mross auf. Der Eintritt ist frei. Einen Familientag mit vergünstigten Preisen und eine große Ballon-Zaubershow mit Ernesto (im Festzelt) gibt es am Montag ab 14 Uhr. Und ab 18 Uhr spielt zum Ausklang die Band Stiefelziacha.

Auch der von der Aalener Schaustellerfamilie Kübler organisierte Vergnügungspark kann sich sehen lassen. Mit dabei sind die Fahrgeschäfte Musikexpress, Eclipse, Wellenflieger, Breakdance, die Riesenschaukel Avenger, Kinderkarussell, Babyflug, Autoscooter sowie Schießbuden und Co.