Stebag und MAN sind seit 40 Jahren Partner

Seit 40 Jahren ist die Stebag Land- und Nutzfahrzeugtechnik GmbH in Ellwangen MAN-Vertragspartner. Die jahrzehntelange Partnerschaft wurde jetzt in einer Feierstunde gewürdigt.

Martin Geissler, Leiter der MAN Steuerung, Stefan Kaufmann, MAN-Verkaufsbeauftragter, und Thomas Timmer, MAN-Vertriebsmanager, überbrachten den Dank der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH und überreichten eine Ehrenurkunde an die Stebag-Geschäftsführer Marc Stegmaier und Sven Schneider.

Die Leistungsfähigkeit der Stebag bei MAN-Fahrzeugen zeige sich unter anderem darin, dass der Betrieb immer wieder als MAN-Service Quality Partner ausgezeichnet worden ist, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Unternehmen. Voraussetzung dafür seien „weit überdurchschnittliche Leistungen im Service“.

Im vergangenen Jahr ist die STEBAG auch Vertragspartner von Scania geworden. Für beide Lkw-Marken bietet der Betrieb einen umfassenden Service, bestehend aus Wartung und Reparatur, Motor-, Getriebe- und Achsinstandsetzung, Hydraulikservice, Bremsendienst, Hauptuntersuchungen, 24-Stunden-Notdienst und weiteren Leistungen.

Ein zweites Standbein der Werkstatt ist der Service im Landmaschinenbereich. Die Stebag wartet und repariert Traktoren, Mähdrescher und andere große Maschinen. Einen eigenen Werkstattbereich unterhält die Stebag zudem für Garten- und Forstgeräte wie Rasenmäher, Motorsägen und Holzspalter. Kunden können sich die Geräte in einem eigens eingerichteten Verkaufs- und Ausstellungsraum ansehen.

Die Stebag kann, samt der Vorgängerbetriebe, in Ellwangen auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurückblicken. Ein ganz neues Kapitel begann 2020. Bis dahin war der Betrieb ein Standort der BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG. Durch eine Kooperation zwischen der Genossenschaft und der Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH aus Kirchberg an der Jagst entstand die Stebag Land- und Nutzfahrzeugtechnik GmbH. Beide Partner sind gleichberechtigt und stellen jeweils einen Geschäftsführer. Stegmaier Nutzfahrzeuge ist einer der größen MAN-Servicepartner in der Region, wovon die Stebag in besonderer Weise profitiert. Umgekehrt konnte Stegmaier sein Portfolio um den Bereich Landmaschinen erweitern. Weitere Synergien ergeben sich beim Zentraleinkauf oder beim Austausch der bestens geschulten Mitarbeiter.