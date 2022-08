FCE gegen VfB: Statt Sensation eine Demonstration der Stärke

Es ist ein Fußballfest gewesen. An diesem Sonntag im Ellwanger Waldstadion ist einmal mehr der Frauenfußball im Mittelpunkt gestanden. Ein ambitionierter Gast aus der Landeshauptstadt, ein Trainer mit Promifaktor und eine aufopferungsvoll kämpfende Heimmannschaft aus Ellwangen haben den hunderten Zuschauern ein torreiches, lehrreiches und unterhaltsames Spiel in der ersten Runde im WFV-Pokal geboten. Der Favorit aus Stuttgart glänzt dabei nicht nur mit fünf Toren.

Heiko Gerber und die Selfiejäger

Über 90 Minuten stand er nicht im Mittelpunkt, VfB-Trainer Heiko Gerber. Danach allerdings tauchten dann doch ein paar Selfiejäger, meist im Trikot mit dem roten Brustring aber längst nicht nur, auf. Klar, der ehemalige Profi des VfB ist natürlich kein Unbekannter, aber ein sehr bodenständiger Mensch. Nahm sich Zeit für Gespräche, Fotos und den Austausch mit den Ellwanger Verantwortlichen. Zuvor allerdings bereiteten die VfB-Spielerinnen dem Verein aus dem Virngrund große Probleme. Erwartbar aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzung und Ambitionen, aber dennoch im Pokal in solchen Duellen zweier Teams aus unterschiedlichen Ligen nicht immer sichtbar, übernahm der VfB von Beginn an die Spielkontrolle.

FCE-Frauen verteidigen gut

Ellwangen um seinen Trainer Wulf Saur mühte sich nach Kräften, die Offensivpower aus Bad Cannstatt vom Ellwanger Tor fernzuhalten. Das gelang lange ziemlich gut. Nach etwas mehr als zehn Minuten zischte allerdings der erste Warnschuss, abgefeuert von Lena Barth knapp über den Kasten von Anna-Lena Czech im Tor des FCE. Diese konnte sich sechs Minuten später gegen Teresa Böpple auszeichnen, die von der starken Vanessa Freier perfekt freigespielt wurde. Der Nachschuss nach Fußabwehr von Czech flog am Ellwanger Tor vorbei. Der VfB kam in seinem ersten Pflichtspiel der Vereinsgeschichte immer besser in Fahrt. Zunächst scheiterte Freier an Czech (22.), ehe diese eine verunglückte Flanke von Svea Fleischmann gerade noch zur Ecke lenken konnte. Nach 28 Minuten allerdings zappelte der Ball aber doch im Ellwanger Tornetz. Freier drückte diesen zur längst verdienten 1:0-Führung über die Linie. „Das Tor kam für uns zu einem blöden Zeitpunkt“, sagte FCE-Coach Saur. Ellwangen tat sich schwer, überhaupt über die Mittellinie zu kommen. Es war eben kein Spieler für Stürmerin, zumindest, wenn diese das Ellwanger Trikot trugen. Den ersten, ungefährlichen Torschuss für den FCE setzte Kathrin Kuhn nach gut 34 Minuten ab, sorgte dabei aber für keine Probleme bei VfB-Keeperin Besarta Leci. Die hatte auf der Gegenseite allerdings Czech nach einer feinen Kombination über Barth, Freier und Böpple. Letztere ließ Czech beim Torschuss nicht gut aussehen und der Ball klatsche nach unzureichender Abwehr der FCE-Keeperin an den Innenpfosten und ins Netz – 2:0 (34.).

VfB hat kein Erbarmen mit Ellwangen

„So ein Spielstand macht es gegen so eine Mannschaft sicher nicht leichter. Aber mein Team hat sich nie aufgegeben“, so Saur weiter. Es folgte dennoch eine einseitige zweite Hälfte, in der der VfB mehr als nur drei weitere Treffer hätte erzielen können. Ein sehenswerter Distanzschuss von Chiara-Michelle Marziniak brachte das 3:0 (54.), ein Eigentor von Kuhn nach einer Ecke das 4:0 (78.) und ein Lapsus von Czech, die sich zu lange Zeit ließ und Böpple damit ihren zweiten Treffer ermöglichte, das 5:0 (84.). „Ich bin natürlich sehr zufrieden“, sagte Gerber: „Wir haben das Spiel bestimmt, kontrolliert und ich hatte nie das Gefühl, dass wir heute in Bedrängnis geraten sind. Dennoch ein Kompliment an Ellwangen, die gut dagegen gehalten haben.“

„Wir haben uns achtbar aus der Affäre gezogen. Die Mädels haben alles gegeben und alles versucht“, pflichtete Saur ihm bei. Es war eben ein Klassenunterschied. Während für den VfB die Reise im Pokal weitergeht, bereitet sich Ellwangen weiter auf den Landesligastart vor.