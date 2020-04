Statt Jubiläumsfeier: Firma Betzold spendet 10 000 Euro an die Tafel

Wegen der vielen Hamsterkäufe fehlen den gemeinnützigen Tafeln inzwischen vielfach die Spenden der Supermärkte. Leidtragende sind all jene, die auf günstige Lebensmittel angewiesen sind. In Ellwangen hilft nun die Arnulf Betzold GmbH aus. Das auf Bildungsprodukte, Lehrmittel, Schul- und Kindergartenausstattungen spezialisierte E-Commerce-Unternehmen wollte eigentlich im Sommer eine große 50-Jahrfeier veranstalten. Doch die fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Also hat die Firma Betzold kurzerhand 10 000 Euro in Form von Lebensmitteln an die Ellwanger Tafel gespendet. Zwei Lkw haben am Mittwochmorgen zwölf Paletten mit gut vier Tonnen Lebensmittel geliefert, die nach dem Bedarf der Tafel beschafft wurden. Darunter fünf Paletten mit Nudeln, Öl, Mehl, Butter, Milch, Schoko-Osterhasen und mehr als zwei Tonnen Fleischwaren, Grillwürste und Schweinesteaks. Dass die Tafeln gerade jetzt vor Ostern zu wenig Lebensmittelspenden bekommen, findet Geschäftsführer Ulrich Betzold „unendlich traurig“. Selbst in normalen Zeiten sei Fleisch schwer zu bekommen, meinte Tilmann Haug, Geschäftsführer der Tafeln. Bürgermeister Volker Grab betonte, mit dieser Spende schenkt die Firma Betzold zu Ostern vielen Bedürftigen Freude. Auf dem Foto von links: Tilmann Haug, Albrecht Betzold, Volker Grab, Irma Usov, Betreiberin des Ellwanger Tafelladens, Tina und Ulrich Betzold. Foto: Firma Betzold