Statt Eisen enthält Ellwangens Trinkwasser nun Nitrat

Wegen zu viel Eisen und Mangan in Ellwangens Grundwasser haben die Stadtwerke 2016 die Grundwasserbrunnen im Rotenbachtal und in Rötlen abgeschaltet. Vor ihrer Stilllegung haben diese Teile der Kernstadt, Röhlingen und ganz Pfahlheim mit Trinkwasser versorgt. Nun wird der Großteil des Ellwanger Trinkwassers von der Landeswasserversorgung in Langenau bezogen. Dort kämpft die Wasserversorgung allerdings mit erhöhten Nitratwerten.

Die Stilllegung der örtlichen Brunnen hatte dabei eher ästhetische anstatt gesundheitliche Gründe. „Die Metalle Eisen und Mangan sind eigentlich nicht gesundheitsschädlich“, sagt Stefan Powolny, Geschäftsführer der Stadtwerke Ellwangen. Das Problem sei aber, dass die Stoffe das Wasser leicht rotbräunlich färben. Wenn das Wasser aus dem Hahn laufe, falle das zuerst gar nicht auf. „Lässt man allerdings eine ganze Badewanne volllaufen, kann man die leichte Verfärbung erkennen“, erklärt Powolny.

Obwohl es die Brunnen mit ihrer Eisen- und Manganbelastung bereits seit der Nachkriegszeit gibt, hätten sich die Beschwerden erst im Laufe der vergangenen Jahre gehäuft. Warum das so ist? Powolny nimmt an, dass die Ansprüche an das Wasser gestiegen seien. Gleichzeitig hätten sich die Trends in der Badezimmereinrichtung geändert. Waren früher Wanne und Waschbecken oft grün oder braun, würden heute bevorzugte weiße Armaturen eingebaut. „Da fällt eine leichte Färbung natürlich mehr auf“, sagt Powolny.

Ein weiteres Problem des hohen Eisen- und Manganwerts sei, dass sich die metallischen Stoffe in den Leitungen ablagern. Das führe dazu, dass die Rohre für die Wasserversorgung von den Stadtwerken häufiger gespült werden müssten, erklärt Markus Schlageter von den Stadtwerken. Dabei werde ungenutztes Wasser aus dem Leitungssystem zurück in die Jagst abgelassen, damit sich die Stoffe nicht absetzen, das Wasser noch mehr verfärben oder die Rohre beschädigen.

Rohre müssen häufiger gespült werden

Das Ablassen des ungenutzten Wassers sowie die vermehrten Einsätze des Kundendienstes verursachten ständige Mehrkosten für die Stadtwerke. „Am Ende waren die wirtschaftlichen Faktoren ausschlaggebend“, sagt der Geschäftsführer. Denn die beiden Brunnen abzuschalten und das Wasser aus der Landeswasserversorgung Langenau zu beziehen, sei einfach billiger. Mehr als zwei Drittel des Ellwanger Wassers stamme nun von dort. Der Rest werde aus einem Brunnen im Sixenbachtal südlich von Schrezheim bezogen. „Das Wasser aus diesem Brunnen ist einwandfrei und enthält alle wichtigen Stoffe“, sagt Powolny.

Das Wasser aus der Landeswasserversorgung Langenau hingegen, das aus dem Donauried bezogen wird, weist erhöhte Nitratwerte auf. Je nach Bezugsort im Donauried steigen diese auf bis zu 36 Milligramm pro Liter. „Der höchste Wert, mit dem wir unser Trinkwasser abgeben, übersteigt aber keine 26 Milligramm pro Liter“, versichert Bernhard Röhrle, Pressesprecher der Landeswasserversorgung Langenau. Denn das Grundwasser mit den hohen Nitratwerten werde mit jenem aus weniger belasteten Quellen gemischt. Die gesetzliche Höchstgrenze schreibt vor, dass 50 Milligramm nicht überschritten werden dürfen. Zum Vergleich: Die Nitratbelastung des Wassers aus dem Brunnen im Sixenbachtal lag 2016 bei lediglich 6 Milligramm.

„Ist das Wasser unter dem angegeben Grenzwert, kann es ohne jede Folgen getrunken werden und sogar Babynahrung kann man damit ohne Bedenken zubereiten“, sagt Röhrle. Auch Powolny sieht den Nitratgehalt gelassen. „Mit 26 Milligramm pro Liter sind wir gerade einmal bei der Hälfte des Grenzwertes“, sagt er. Für ihn völlig unbedenklich, vorausgesetzt man könne sich auf den vorgegeben Grenzwert verlassen. „Zusätzlich wird das Wasser der Landeswasserversorgung später in Ellwangen noch mit Wasser aus dem Brunnen im Sixenbachtal gemischt. Das heißt, der Wert ist nochmal niedriger“, fügt er hinzu.

Die Ursache der hohen Nitratbelastung im Donauried sieht Röhrle in den hohen Stickstoffwerten der Böden in den Wasserschutzgebieten Donauried-Hürbe und Egau. Verantwortlich dafür ist laut ihm die Landwirtschaft. Die Wasserversorgung stehe daher in ständigem Dialog mit den Landwirten und den Landratsämtern, um die Werte senken zu können, erklärt Röhrle. Die beste Lösung aus seiner Sicht sei ausschließlich biologische Landwirtschaft in den Wasserschutzgebieten zuzulassen.