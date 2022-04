Start in die Motorradsaison: Im März gab es schon die ersten 29 Verletzten

Der Frühling hält Einzug im Land. Mit dem besseren Wetter wagen sich nun auch verstärkt Motorradfahrer wieder auf die Straße. Wochenendausfahrten in Gruppen oder alleine werden unternommen. Was die Polizei Aalen jetzt zum Anlass für eine Mahnung genommen hat. Denn: Bereits im Monat März ist es zu 30 Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Motorräder beteiligt waren. Damit käme es „in einer ersten Hochrechnung“ zu beinahe einem Unfall pro Tag.

Düsterer werde diese Statistik laut Polizei noch, wenn man berücksichtigt, dass es bei diesen Unfällen 29 Verletzte gab. Um die Zahlen in einen Kontext zu stellen, wird auf die Unfallstatistik aus dem Jahr 2021 verwiesen. Im Jahr 2021 war es innerhalb des Polizeipräsidiums Aalen zu 397 Motorradunfällen gekommen. Dabei kamen in 325 Fällen auch Menschen zu Schaden. Da Motorradfahrer weniger geschützt sind als andere Verkehrsteilnehmer, hänge es oft nur vom „Zufall“ ab, ob es zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen kommt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Auch wenn die Zahlen im Vergleich zum Jahr 2020 leicht rückläufig seien, mussten in den beiden Jahren 2020 und 2021 sechs Motorradfahrer oder -fahrerinnen nach Unfällen ihr Leben lassen. Bei vier dieser Unfälle mit tödlichem Ausgang aus dem vergangenen Jahr war der Zweiradfahrer der Verursacher. Die Polizei Aalen appelliert in diesem Zuge zu einem „rücksichtsvollen Umgang im Straßenverkehr“.

Damit jeder sicher ans Ziel kommt, müssten Mensch und Maschine perfekt zusammenspielen. Daher sollten Biker immer auf einen guten technischen Zustand ihrer Maschine achten und von sich selbst „nicht zu viel abverlangen“. Gerade zu Beginn der Saison müssten sich viele Fahrer erst wieder an die Fahrphysik gewöhnen. Die Länge der Strecke sollte langsam gesteigert werden, sodass erst wieder Handlungssicherheit bei der Bedienung des Motorrads hergestellt wird.

Darüber hinaus empfiehlt die Polizei die Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings, besonders zu Beginn der Motorradsaison um sich schnellstmöglich an die Fahreigenschaften des Zweirads zu gewöhnen. So können einfache Fahrfehler vermieden werden. Sollte es doch zum Sturz kommen, könne die richtige Schutzausstattung gegebenenfalls schwere Verletzungen verhindern.

Des weiteren sollen auf den Straßen innerhalb des Polizeipräsidiums Aalen in diesem Jahr wieder schwerpunktmäßig Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang verweist die Polizei darauf, dass bei etwa 60 Prozent aller Motorradunfälle aus dem letzten Jahr nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache war. Man kontrolliere nicht, um Strafen zu verhängen, sondern mit dem Ziel, schwere Unfälle zu verhindern, betont die Polizei.