Staren-Flugbetrieb am Holbacher Maibaum

Holbach (ij) - Noch steht der Maibaum in Holbach stolz vor der Heiligkreuz-Kapelle – umrahmt vom kleinen Panoramaweg mit Schildern über Holbach von einst und heute. Die aktuelle Attraktion ist aber der rege Flugverkehr der vielen Stare, die hier derzeit hin und her düsen. Denn rund um den Holbacher Maibaum sind zeitgleich auch eine ganze Reihe an Nistkästen aufgestellt worden.

Der Star ist der Vogel des Jahres 2018, was die Maibaumfreunde aus Holbach zum Thema ihres diesjährigen Maibaums gemacht haben. Eine gute Idee. Stolz berichten die Maibaumfreunde Rainer Boy und Hariolf Löffelad, dass mindesten sieben der über zehn, auf langen Stangen aufgestellten Starenkästen rund um den Maibaum derzeit mit Nachwuchs belegt sind. Es herrsche reger Flugbetrieb. Erst wenn das Heu an dieser Stelle geerntet ist, soll auch der Maibaum weichen.

Deshalb: Auf nach Holbach, Maibaum bewundern und den Staren zuschauen. Getränke gibt es an einem Selbstbedienungsautomat. (ij)