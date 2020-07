Stadtwerke tauschen wieder Wasserzähler aus

1700 Gas- und Wasserzähler wechseln die Stadtwerke während eines normalen Geschäftsjahrs, um alle Messeinrichtungen der insgesamt gut 10 000 Hausanschlüsse im Stadtgebiet und Ellwanger Umland nach dem Eichgesetz einsatzfähig zu halten. Während des Corona-Shutdowns waren die Zählerwechsel ausgesetzt. Im August soll nun nach über einem Vierteljahr Pause wieder damit begonnen werden.

Wie die Stadtwerke mitteilen, werden die Kunden angeschrieben, um Termine zu vereinbaren. Für die Monteure gelten beim Hausbesuch weiterhin die Maskenpflicht und die Abstands- und Hygieneregeln.

In einer Pressemitteilung weisen die Stadtwerke auf Unterhaltungsmaßnahmen im Gas- und Wassernetz hin. So ist unlängst an der Gasübernahmestation vom Fernnetz der „terranets bw“ eine Steuerungseinheit nebst neuer Software für 50 000 Euro modernisiert worden.

Weiter heißt es: Der Blitz- und Explosionsschutz der Anlagen im Gasnetz müsse regelmäßig überprüft werden, die Trinkwasserqualität werde ständig getestet. Regelmäßige Wartungsarbeiten, Armaturentausch oder das Spülen der Endhydranten gehörten darüber hinaus zum Alltag des Monteurteams. „Wir sind ständig im Netz unterwegs, um die Versorgungssicherheit für unsere Kunden bei Tag und Nacht zu gewährleisten“, sagt Rudolf Vaas, Leiter Netze der Stadtwerke.