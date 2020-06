Stadtwerke tauschen Wasserleitung bei Neunheim aus

Um die Versorgung sicherzustellen, investieren die Stadtwerke Ellwangen in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur. Aktuell wird eine Wasserleitung bei Neunheim ausgetauscht.

1963 wurde die Verbindungsleitung vom Hochbehälter „Goldrain“ zum Behälter „Große Eiche“ gebaut, jetzt, nach 57 Jahren, wird der letzte Leitungsabschnitt zwischen den beiden Wasserbehältern erneuert. Aktuell sind die Stadtwerke-Monteure gemeinsam mit der Firma Winkler Tiefbau auf Höhe des Neubaugebiets Boltersrot östlich von Neunheim zu Gange. 600 Meter Länge hat das Teilstück, das bis zur Ellwanger Straße unter die Erde gebracht wird.

Um die Versorgungssicherheit der östlichen Gebiete auch weiterhin zu gewährleisten, wird die alte Gusseisenleitung erneuert. Außerdem verläuft die alte Leitung ungünstigerweise unter dem geplanten Neubaugebiet. Die künftige Trasse aus Polyethylenrohren führt deshalb am bestehenden und dem neu geplanten Wohngebiet vorbei. 210 000 Euro investieren die Stadtwerke in diese Baustelle.

Markus Schlageter ist als Teamleiter Planung für die Koordinierung der einzelnen Maßnahmen verantwortlich, Engelbert Schmid plant und betreut die Bauprojekte der Stadtwerke. „Wir versuchen, alle Maßnahmen im Vorfeld mit Anwohnern und anderen betroffenen Stellen bestmöglich abzustimmen“, versichern sie. Beide sind sich klar darüber, dass Bürger von den Baustellen beeinträchtigt sein werden. Auch hier, auf der „grünen Wiese“, werden Anwohner, Grundstückseigentümer oder Naturschutzbehörden in die Planungen einbezogen.

Aktuell laufen weitere Arbeiten im Netz, beispielsweise die Erweiterung der Fernwärmeleitung auf dem Areal der ehemaligen Reinhardt-Kaserne, beim Erneuern der Gas- und Wasserhauptleitung am Fußweg von der Aalener Straße zur Marienstraße, die Erweiterung der Gasleitung in der Schönenbergstraße um zusätzliche 70 Meter oder beim neuen Stromanschluss für das Naturfreibad Kressbachsee. In Pfahlheim soll die Anton-Vogt-Straße neu mit einer Versorgungsleitung ans Gasnetz angeschlossen werden. Das alles soll noch im laufenden Sommer und Herbst trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bewältigt werden. „Manche Firmen waren über Wochen gar nicht zu greifen“, sagt Engelbert Schmid. Die Stadtwerke-Mitarbeiter, die von der Vorplanung und Vermessung, über den Leitungsbau bis zur technischen Dokumentation jede Baustelle selbst begleiten, waren ohne Unterbrechung da, um die Infrastruktur ihrer Netze zu erhalten.

Dem aktuellen Bauabschnitt bei Neunheim werden weitere folgen, bis dann voraussichtlich im Oktober das letzte Teilstück abgeschlossen werden kann. „Wir haben uns entschieden, auch in diesem Jahr wieder kräftig in unser Versorgungsnetz zu investieren, denn jede unserer Maßnahmen ist für sich genommen wichtig und trägt zur Versorgungssicherheit bei“, sagt Volker Engelhardt, der technische Leiter der Stadtwerke.