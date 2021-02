Stadtwerke mieten BAG-Räume an

Die Ellwanger Stadtwerke haben Büroräume im ehemaligen BAG-Gebäude in der Bahnhofstraße 20 angemietet. Das hat das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Demnach haben Anfang Februar erste Mitarbeiter der Stadtwerke ihre Arbeit in neu angemieteten Büros aufgenommen, wo einst die Verwaltung der BAG Ellwangen firmierte.

Die „temporäre“ Anmietung der zusätzlichen Räume sei der Corona-Pandemie geschuldet. Den Stadtwerke gehe es darum, die vorgeschriebenen Abstandsregelungen einhalten zu können.

Im Erdgeschoss des ehemaligen BAG-Gebäudes hätten Mitarbeiter aus den Bereichen Technik, Controlling und Assistenz bereits die neuen Büros bezogen, während im Obergeschoss noch renoviert werde. Über den Jahreswechsel waren die Sanierungsarbeiten – unter anderem mussten die Elektrik und Heizungsanlage mussten erneuert werden – großteils in Eigenregie und mit Unterstützung von Mitarbeitern der Versorgungs- und Bädergesellschaft vorangetrieben worden, heißt es.

Die Lage der neuen Zusatzbüros biete sich „einfach perfekt“ an, so reihen sich die Büros vom Stammhaus über die Bahnhofstraße 20 und das LGS-Büro (Bahnhofstraße 6) quasi in Richtung Rathaus in direkter Linie, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Powolny: „Wir sind froh, unsere Arbeitsplätze so interimsweise weiter entzerren und doch räumlich nah beieinander bleiben zu können.“

Perspektivisch sollen die Büros auch genutzt werden, wenn die Bauarbeiten an der geplanten Erweiterung des Stammhauses die Platzverhältnisse einschränken werden. Durch diese Interimslösung könne „das geplante und erfolgreiche Wachstum“ der Stadtwerke ungehindert von der räumlichen Situation im Stammhaus erfolgen, ohne dass man auf diese Fertigstellung warten müsse, wird Powolny in der Mitteilung zitiert.

Für den Publikumsverkehr oder Postsendungen bleibt die Bahnhofstraße 28 weiterhin zentrale Adresse.